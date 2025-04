8:50

Na české železnici před pár týdny začala největší ucelená modernizace železničního uzlu v historii. Stavba, během které je mimo jiné naplánována výměna desítek kilometrů kolejí a stovek výhybek, bude co do délky realizace srovnatelná snad jen s modernizací dálnice D1, která trvala devět let. Českotřebovské nádraží s téměř 180letou historií však prošlo už několika zásadními proměnami.