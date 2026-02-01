Na Orlickoústecku hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk zemřel

„Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o požár v pokoji jednoho z bytů. V požárem zasaženém bytě byla nalezena jedna osoba bez známek života,“ uvedla Pipiš.
Požár byl nahlášený ve 21:30. Hasiči v domově odvětrali zakouřené prostory chodeb a kontrolovali všechny klienty, které nemuseli evakuovat. Dva lidi si převzala záchranná služba.
„Pacienti byli bez zjevného termického poranění. Jednalo se o nadýchání zplodinami kouře,“ řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Josef Strašík. Okolnosti a příčiny požáru jsou podle mluvčí policie Markéty Janovské v šetření.
Domov zřizuje město a stará se o něj městská společnost TEZA. Podle starosty Zdeňka Řeháka (3PK - Pro prosperující ČT) v přízemním bytě zemřel jeden z klientů. Požární hlásiče v domě nejsou, jsou tam tlačítka, která lze v případě nouze stisknout a přivolat pomoc.
„Při požáru bohužel zemřel člověk, který v bytě bydlel. Byt je provizorně zabezpečený, aby nepromrzaly okolní byty. Dům naštěstí nebylo nutné evakuovat, zplodiny se povedlo odvětrat. Byt budeme muset uklidit a vymalovat, uvidíme,“ řekl starosta.
V domě je 51 bytů, v kterých bydlí klienti po jednom nebo po dvou.
Domov je podle vyjádření mluvčího města Jiřího Holého v provozu, personál se o klienty stará beze změn, fungovat tam bude od pondělí standardně i lékařská péče.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz