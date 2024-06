Vláda chce do vesmíru, ale co tam? Otazníky kolem české mise na orbitu, kterou představil premiér Fiala

Zástupci vlády, průmyslu a dalších institucí ve čtvrtek představili na půdě Fyzikálního ústavu AV v Praze projekt Česká cesta do vesmíru. Má propojovat firmy a výzkumné instituce. Jeho nejdůležitějším cílem by mělo být vyslat stíhacího pilota a aktuálně záložního astronauta Evropské vesmírné agentury ESA Aleše Svobodu na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) mluvil o poměrně krátkém časovém horizontu.

„Chceme, aby český astronaut letěl do pěti let,“ prohlásil. Přesnější datum mise zatím vláda nenabízí. Není jasné ani to, jakou bude mít náplň. Vláda nespecifikovala konkrétní experimenty, jež by měl budoucí český astronaut na vesmírné stanici realizovat. „Prioritou číslo jedna je pro mě, aby mise měla co největší přínos pro celou Českou republiku a byla kvalitně připravena,“ prohlásil sám Aleš Svoboda.

Z toho se dá odvodit, že kosmická výprava zatím připravena není.