Česká vzdušná posila proti Rusku je v Polsku. Vrtulníky mohou drtit i obrněnce

Autor: ,
  17:57aktualizováno  17:57
Tři české vrtulníky Mi-171Š v pondělí odpoledne přistály na východní hranici Polska. Přiletěly tam kvůli posílení obrany východního křídla Severoatlantické aliance (NATO) v reakci na ruský dronový útok, který minulý týden zasáhl i polské území. Oznámila to armáda, která už v neděli informovala, že vrtulníky do sousední země dorazily a následně zamíří na určené místo.
Fotogalerie3

Tři české vrtulníky Mi-171Š přistály na východní hranici Polska. (15. září 2025) | foto: Armáda ČR

Vrtulníková jednotka podle armády slouží pro speciální operace a v Polsku bude působit po několik měsíců. „Jejím cílem bude podpořit přítomnost NATO v regionu a zároveň posílit kapacity polských ozbrojených sil,“ popsala na svém webu.

Tři české vrtulníky Mi-171Š přistály na východní hranici Polska. (15. září 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Plníme slib, který jsme našemu blízkému spojenci dali. Naši vojáci už jsou v Polsku a jsou připraveni podílet se na posílení ochrany vzdušného prostoru na východní hranici Polska,“ vyjádřila se také ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Sousední stát o dnes poskytnutou vojenskou techniku z Náměště nad Oslavou požádal minulý týden po telefonátu Černochové s jejím polským protějškem Wladyslawem Kosiniak-Kamyszem.

Polsko minulý týden v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Černochová proto už v neděli předeslala, že se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.

„Přítomnost vrtulníkové jednotky v této zemi představuje důležitý krok v rámci alianční spolupráce a potvrzuje připravenost České republiky aktivně přispívat k zajištění bezpečnosti v regionu,“ sdělil šéf Velitelství pro operace AČR Václav Vlček.

„Vzhledem ke schopnosti nést i protitankové řízené střely nebo neřízené rakety může ničit obrněnou techniku, polní opevnění i plošné cíle,“ uvádí armádní web v popisu poskytnutých vrtulníků Mi-171Š.

Vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.

Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválil Parlament. Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice Severoatlantické aliance, kde může působit až 2000 českých vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu operují na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.