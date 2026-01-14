Potvrdili to policisté a hasiči na sociální síti X.
Profesionální hasiči z českobudějovické stanice nyní odvětrávají a kontrolují okolní byty. Evakuace dalších bytů není nutná.
Podle jihočeských hasičů byl požár v bytovém domě nahlášen ve 20:14.
Při požáru zemřel jeden muž, jedna žena utrpěla středně těžké popáleniny a tři lidé se nadýchali kouře, uvedli záchranáři.
