V Českých Budějovicích hořel byt, na místě zasahovaly složky IZS

  22:29
Hasiči, policie i záchranáři ve středu večer zasahovali v Českých Budějovicích v Průběžné ulici u požáru bytu. Hlášeno je několik zraněných, požár je pod kontrolou.
Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026)

Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Požár bytu v ulici Průběžná v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026)
Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026)
Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026)
Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026)
Potvrdili to policisté a hasiči na sociální síti X.

Profesionální hasiči z českobudějovické stanice nyní odvětrávají a kontrolují okolní byty. Evakuace dalších bytů není nutná.

Podle jihočeských hasičů byl požár v bytovém domě nahlášen ve 20:14.

Při požáru zemřel jeden muž, jedna žena utrpěla středně těžké popáleniny a tři lidé se nadýchali kouře, uvedli záchranáři.

