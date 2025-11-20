Nehoda byla nahlášena na zdravotnické operační středisko ráno v 6:19. Na místě zasahují všechny složky IZS. „Předběžně více než 10 zraněných osob,“ informovala tisková mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. Na místo bylo vysláno sedm pozemních posádek jihočeských záchranářů a Letecká záchranná služba, informovala mluvčí ZZS Petra Kafková.
„Podle prvních informací z místa zásahu jsou na místě dva těžce zranění a okolo 40 lehce zraněných osob,“ uvedla.
„Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události. Probíhá zajišťování náhradní autobusové dopravy,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
„Cestující z obou vlaků jsou evakuováni ve spolupráci se záchranáři,“ sdělil dále Kavka.
