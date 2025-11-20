Na Českobudějovicku se srazily dva vlaky. Provoz stojí, na místě je 40 zraněných

  7:08
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se srazil rychlík s osobním vlakem. Na místě jsou hasiči a záchranáři. Podle prvotních informací se těžce zranili dva pasažéři, nejméně čtyřicet lidí utrpělo lehká zranění. Provoz na trati České Budějovice - Plzeň se zastavil.
Nehoda byla nahlášena na zdravotnické operační středisko ráno v 6:19. Na místě zasahují všechny složky IZS. „Předběžně více než 10 zraněných osob,“ informovala tisková mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. Na místo bylo vysláno sedm pozemních posádek jihočeských záchranářů a Letecká záchranná služba, informovala mluvčí ZZS Petra Kafková.

„Podle prvních informací z místa zásahu jsou na místě dva těžce zranění a okolo 40 lehce zraněných osob,“ uvedla.

„Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události. Probíhá zajišťování náhradní autobusové dopravy,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

„Cestující z obou vlaků jsou evakuováni ve spolupráci se záchranáři,“ sdělil dále Kavka.

Podrobnosti doplňujeme...

