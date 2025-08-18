Oživení dialogu s Rusy. České centrum v Moskvě znovu otevře, tentokrát online

Ministerstvo zahraničí plánuje v druhé polovině letošního roku znovu spustit činnost Českého centra v Moskvě, které je od března 2022 uzavřené kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Má umožnit prezentaci české kultury, vědy a umění ruské veřejnosti v online podobě. Černínský palác zdůrazňuje, že oficiální postoj k vládě Vladimira Putina zůstává stejný.
Český dům v Moskvě | foto: Český dům MoskvaČTK

Činnost Českého centra v Moskvě byla přerušena poté, co Putinova armáda 24. února 2022 vpadla na Ukrajinu. Ministerstvo zahraničí a vedení Českých center nyní oznámily, že aktivity chtějí přesunout do online prostoru. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského je jednou z aktuálních otázek naší diplomacie právě vztah k ruské společnosti.

„Jedním z aktuálních témat nejen české veřejné diplomacie je otázka vztahu k většinové ruské společnosti. Dlouhodobě postrádáme přímý kontakt s ruskou veřejností a zároveň si uvědomujeme, že i v ruské společnosti jsou hodnotově spříznění lidé, které chceme podporovat a oslovit,“ uvedl na dotaz iDNES.cz ministr zahraničí Jan Lipavský.

Přestože současná vláda od začátku války stojí na straně Ukrajiny a dlouhodobě ji podporuje, Lipavský otevření centra v ruské metropoli hájí. Tento krok podle svých slov nepovažuje za otevřenou podporu agresora.

„Tento přístup vedeme s vědomím všech rizik, ale také s přesvědčením, že právě kultura – jako univerzální jazyk – může udržovat otevřený prostor i tam, kde jiné formy kontaktu selhávají,“ vysvětlit šéf resortu zahraničí důvod, proč k takovému rozhodnutí přistupuje i v době války na Ukrajině. Doplnil, že chystané projekty budou odpovídat „kulturním i hodnotovým standardům Česka“.

„Oslovení spřízněných proudů“

Generální ředitelka Českých center Jitka Pánek Jurková k tomu dodala, že spuštění virtuálního Českého centra v Moskvě je plánováno na druhou polovinu roku 2025. Také podle ní je hlavním důvodem chybějící přímý kontakt s ruskou veřejností.

„Nemůže nás těšit přerušení tradice česko-ruské kulturní výměny. Komunikace ve veřejné diplomacii se z velké části přesouvá do virtuálního prostoru. Budeme čerpat ze zkušeností z jiných zemí, kde vytváříme původní obsah pro online prostředí,“ představila svoje plány redakci iDNES.cz.

Podle Pánek Jurkové může platforma zahrnovat například video rozhovory s osobnostmi s česko-ruskými vazbami. Obsah bude zveřejněn zejména na sociálních sítích, které jsou často využívány v Rusku.

Ředitelka zdůraznila, že spuštění virtuálního centra v Moskvě je v souladu s českou zahraniční politikou. „V časech konfliktu je veřejná a kulturní diplomacie o to důležitější – může oslovovat spřízněné proudy a otevírat dialog i tam, kde společná řeč jindy takřka není možná,“ dodala.

České centrum v Moskvě

  • České centrum v Moskvě sídlilo v takzvaném Českém domě, kde jsou i kancelářské a ubytovací prostory.

    Do roku 2021 dům provozoval také restaurační a hotelové služby – ty skončily poté, co se ukázalo, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stáli ruští agenti a obě země si navzájem vyhostili diplomaty. Roztržka vedla ke snížení počtu pracovníků na české ambasádě, tak i Rusů, které Češi v Moskvě najímali.
  • Český dům v Moskvě je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí.

    Budova disponuje 122 kancelářemi, 131 byty a 87 hotelovými pokoji, nabízí také konferenční místnosti, venkovní hřiště, posilovnu nebo saunu. Rozsáhlý komplex se nachází asi půl kilometru od budovy českého velvyslanectví a 2,5 kilometru od Rudého náměstí a Kremlu.

Česká centra jsou příspěvkovou organizací ministerstva zahraničních věcí a v současné podobě působí od roku 1993. Zajišťují kulturní akce, výuku češtiny v zahraničí a organizují jazykové zkoušky.

Aktuálně funguje 26 center na čtyřech kontinentech – v poslední době byla otevřena v Hanoji, Tchaj-peji a Bělehradě, naopak uzavřena v Aténách a Rotterdamu.

