Činnost Českého centra v Moskvě byla přerušena poté, co Putinova armáda 24. února 2022 vpadla na Ukrajinu. Ministerstvo zahraničí a vedení Českých center nyní oznámily, že aktivity chtějí přesunout do online prostoru. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského je jednou z aktuálních otázek naší diplomacie právě vztah k ruské společnosti.
„Jedním z aktuálních témat nejen české veřejné diplomacie je otázka vztahu k většinové ruské společnosti. Dlouhodobě postrádáme přímý kontakt s ruskou veřejností a zároveň si uvědomujeme, že i v ruské společnosti jsou hodnotově spříznění lidé, které chceme podporovat a oslovit,“ uvedl na dotaz iDNES.cz ministr zahraničí Jan Lipavský.
Přestože současná vláda od začátku války stojí na straně Ukrajiny a dlouhodobě ji podporuje, Lipavský otevření centra v ruské metropoli hájí. Tento krok podle svých slov nepovažuje za otevřenou podporu agresora.
„Tento přístup vedeme s vědomím všech rizik, ale také s přesvědčením, že právě kultura – jako univerzální jazyk – může udržovat otevřený prostor i tam, kde jiné formy kontaktu selhávají,“ vysvětlit šéf resortu zahraničí důvod, proč k takovému rozhodnutí přistupuje i v době války na Ukrajině. Doplnil, že chystané projekty budou odpovídat „kulturním i hodnotovým standardům Česka“.
„Oslovení spřízněných proudů“
Generální ředitelka Českých center Jitka Pánek Jurková k tomu dodala, že spuštění virtuálního Českého centra v Moskvě je plánováno na druhou polovinu roku 2025. Také podle ní je hlavním důvodem chybějící přímý kontakt s ruskou veřejností.
„Nemůže nás těšit přerušení tradice česko-ruské kulturní výměny. Komunikace ve veřejné diplomacii se z velké části přesouvá do virtuálního prostoru. Budeme čerpat ze zkušeností z jiných zemí, kde vytváříme původní obsah pro online prostředí,“ představila svoje plány redakci iDNES.cz.
Podle Pánek Jurkové může platforma zahrnovat například video rozhovory s osobnostmi s česko-ruskými vazbami. Obsah bude zveřejněn zejména na sociálních sítích, které jsou často využívány v Rusku.
Ředitelka zdůraznila, že spuštění virtuálního centra v Moskvě je v souladu s českou zahraniční politikou. „V časech konfliktu je veřejná a kulturní diplomacie o to důležitější – může oslovovat spřízněné proudy a otevírat dialog i tam, kde společná řeč jindy takřka není možná,“ dodala.
České centrum v Moskvě
Česká centra jsou příspěvkovou organizací ministerstva zahraničních věcí a v současné podobě působí od roku 1993. Zajišťují kulturní akce, výuku češtiny v zahraničí a organizují jazykové zkoušky.
Aktuálně funguje 26 center na čtyřech kontinentech – v poslední době byla otevřena v Hanoji, Tchaj-peji a Bělehradě, naopak uzavřena v Aténách a Rotterdamu.