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NATO opět povolalo české gripeny nad Polsko. V noci letouny vzlétly z Pardubic

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  11:12aktualizováno  11:12
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Letoun JAS-39 Gripen maďarských vzdušných sil

Letoun JAS-39 Gripen maďarských vzdušných sil | foto: Profimedia.cz

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Armáda ve čtvrtek na sociální síti X informovalo, že NATO v noci opět aktivovalo české gripeny, které z Pardubic vyrazily střežit nebe nad Polskem. „Během několika minut byly ve vzduchu a mířily nad Polsko,“ doplnila armáda. Za poslední týden je to již podruhé, kdy české stroje vzlétly na pomoc severním sousedům.

„Ozbrojené letouny JAS-39 Gripen vzlétly z Pardubic a nad Polskem zajišťovaly tzv. Combat Air Patrol. Jinými slovy, pomáhaly střežit nebe nad Polskem, připraveny reagovat na případné ohrožení vzdušného prostoru našeho spojence,“ uvedla na sociální síti armáda.

Ta také konstatovala, že k použití síly nebylo nutné přistoupit. „Po splnění úkolu se naše gripeny bezpečně vrátily zpět na základnu v Pardubicích,“ doplnila armáda a současně dodala:

„Jsme součástí integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Když přijde rozkaz, jsme připraveni. Ve dne i v noci.“

Na pomoc Polsku vzlétly gripeny z Pardubic také minulý týden, a to kvůli dronům na západě Ukrajiny. Zasahovat nakonec nemusely.

„V souvislosti s dronovou aktivitou na západní Ukrajině vzlétly naše ozbrojené letouny JAS-39 Gripen z pardubické základny, aby monitorovaly prostor při východní hranici Polska. K zásahu nakonec nebylo nutné přistoupit,“ uvedla tehdy armáda.

Incidentů v blízkosti svých hranic zaznamenalo Polsko v posledních době hned několik. V minulém týdnu se u Jahodynu na ukrajinské straně asi čtyři kilometry od polských hranic zřítil nebo byl sestřelen dron s proudovými motory.

Před tím ruský dron podle ukrajinských úřadů zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy, na soupravu zaútočil pouhé dva kilometry od polských hranic ve stanici Jahodyn. Jiný bezpilotní letoun tehdy zasáhl čerpací stanici necelý kilometr od hraničního přechodu Jahodyn-Dorohusk.

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