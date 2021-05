České hrady a zámky patřící státu zlevní vstupné pro děti a mládež. Zpřístupnění vnitřních okruhů se posouvá

Praha Národní památkový ústav (NPÚ) nebude v nadcházející sezoně zdražovat vstupné. Ředitelka NPÚ Naďa Goryczková v úterý novinářům řekla, že se rozšíří slevy pro děti a mládež, které tak nahradí rodinné vstupné. Sezona na stovce státních hradů a zámků by měla začít koncem května včetně prohlídek s průvodcem. Na některých místech bude opět otevřeno 7 dnů v týdnu. Změní se i termín tradiční Hradozámecké noci.

„Pevně jsme věřili, že 25. května budou moci být památky s průvodcem zpřístupněné veřejnosti. Ale včera jsme se dozvěděli, že nejdříve, pokud k tomu dojde, tak to bude 31. května, ale přesto jsme připraveni otevřít okamžitě, jakmile vláda rozhodne o uvolnění i skupinových prohlídek,“ uvedla ředitelka.

Skupinové prohlídky ale podle Goryczkové vyžaduje 80 procent objektů ve správě NPÚ. „Jednak pro kvalitní výklad, ale i z hlediska bezpečnosti. Stejně by tam musel být kustod, to by nás vyšlo dráž než prohlídka s průvodcem,“ uvedla.



Známé hrady a zámky pod správou NPÚ

„Počítáme s tím, že tam, kde to umožný provoz, budou hrady a zámky otevřeny sedm dnů v týdnu během hlavní sezóny, protože si přejeme, aby naše památky navštívilo co nejvíce zájemců, až to bude možné,“ uvedla Goryczková pro server Lidovky.cz. Jelikož prý zcela jistě budou omezené počty návštěvníků ve skupině s průvodcem, bude NPÚ chtít prodloužit co nejvíce návštěvní dobu, aby se dostalo na všechny.

‚Na další sezonu během pandemie jsem připraveni.‘

Až se památky otevřou, skupinky budou zřejmě menší než dříve a návštěvníci i průvodci budou muset nosit respirátor. NPÚ nabízí nově na všech svých památkách možnost nákupu on-line vstupenek. „Polovinu budeme vždy držet pro přímý prodej na místě, vyzýváme ale návštěvníky, aby si zejména u těch nejnavštěvovanějších kupovali vstupenky předem,“ uvedla ředitelka. „Na sezonu jsme dobře připraveni, odzkoušeli jsme si to loni,“ stojí v tiskové zprávě z konference.

NPÚ od letošního roku zavádí pro děti a mládež do 18 let snížené vstupné na polovinu základního vstupného. Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma, pro mládež od 18 let do 24 let bez rozdílu, zda se jedná o studenty či ne, se vstupné sníží na 80 procent základního vstupného.

NPÚ plánuje, že v případě zájmu návštěvníků opět prodlouží hlavní sezonu až do září. „V loňském roce byla návštěvnost o prázdninách rekordní a my doufáme, že i letos si lidé na památky najdou cestu a takto je podpoří,“ řekla.

Hradozámecká noc v jiném termínu

Změní se termín tradiční Hradozámecké noci, která se vždy konala až na konci letních prázdnin. Nově se uskuteční už 31. července. Stejně jako v minulých letech budou moci návštěvníci zavítat na desítky památek, které nabídnou speciální večerní program. Chybět nebudou kostýmované prohlídky, dobová šermířská a taneční vystoupení, hudba či dobová kuchyně a mnoho dalšího. Hlavní program Hradozámecké noci bude na hradě Pernštejn a s Pernštejnem souvisí i letošní téma dlouhodobého projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů, který se letos zaměří na osvícenskou šlechtu.

Vedle Pernštejna ředitelka upozornila na čtyři další památky, které se zpřístupní veřejnosti po částečné či celkové opravě podpořené evropskými fondy. Návštěvníci tak v nové sezoně mohou vyrazit také třeba do obnoveného areálu Selského dvora u Matoušů v Plzni. Na hradě Kunětická hora byla dokončena obnova Jurkovičova paláce, v obnovené hlavní budově zámku Veltrusy budou otevřeny dva nové okruhy a naučná interaktivní dílna. Aspoň na chvíli by také NPÚ chtěl zpřístupnit částečně dokončenou obnovu zámku Uherčice.

„Velká část investičních obnov se pohybovala okolo 100 milionů či dosahovaly 80 milionů korun. Investiční akce, které jsou z programu ministerstva kultury, se pohybovaly v rozsahu od 10 do 100 milionů. Stále probíhá rekonstrukce na hradě Karlštejn, která by měla být dokončena na konci příštího roku, stejně jako obnova zámku v Telči, který je zapsán jako památka UNESCO,“ uvedla Goryczková pro server Lidovky.cz. Tyto obnovy jsou právě ty, které dosahují částky přes 100 milionů korun. Jedná se o peníze z evropských fondů.

Finanční ztráty přibývají

Druhý rok s pandemií je pro státní památky podle ní horší než ten loňský, kdy mohly být vybrané objekty otevřené v lednu a únoru. Loni se po březnovém uzavření otevíraly již v polovině května, nyní jsou stále ještě zavřené. Přístupné jsou jen zahrady, parky a otevřené areály jako třeba zříceniny.

„Ztráty už teď jsou ve srovnání s rokem 2020 o deset milionů korun vyšší než loni, propad výnosů proti roku 2019 ke konci dubna je o 70 milionů, loni jsme byli na hranici 60 milionů korun. Předpokládáme, že do poloviny roku dosáhne asi 100 milionů korun,“ uvedla.