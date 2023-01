Přestali se na nás dívat jako na Maďary, řekl Bek k růstu české prestiže

Premiér připomněl motto českého předsednictví, které znělo „Evropa jako úkol“. „Vyjadřovalo onu odpovědnost a povinnosti, které Česká republika musela zvládnout. Evropská unie představovala úkol a těch úkolů byla celá řada,“ řekl Fiala. Podotkl, že evropská politika se každý den propisuje do běžných životů českých lidí.

„Předsednictví nás naučilo jednu věc, o které jsem dříve říkal, že to moc neumíme. Naučilo nás lépe hájit zájmy České republiky,“ řekl s tím, že tuto dovednost nyní musíme využít v dalších jednání. Připomněl přitom třeba zastropování cen energií či společné nákupy plynu nebo pomoc Ukrajině.

„V oblasti životního prostředí jsme dosáhli řady dohod, které snižují naše emise CO2, ale také energetickou závislost na Rusku,“ připomněl dále Fiala. Zdůraznil přitom, že dohody zahrnují i bezpečnostní mechanismy v případě krize. „Objem finančních prostředků, které nakonec vyjednala ČR na zelenou modernizaci, dohromady přesáhne 1 200 miliard korun,“ dodal.

Připomněl také priority, se kterými Česko do předsednictví vstoupilo. Konkrétně šlo třeba právě o energetiku. „Rada pro energetiku se sešla celkem osmkrát, to je rekordní počet za půl roku,“ řekl.

Za důležité Fiala označil také udržení jednoty a solidarity evropských zemí. Tu označil za „velkou sílu Evropy“. „Jednota členských států vůči ruské agresi zajišťuje bezpečnost českých občanů,“ uvedl s tím, že Ukrajina bojuje proto, abychom se nemuseli agresi bránit my.

Mezi dalšími prioritami vypíchl také posilování demokratických institucí či zabezpečení proti kybernetickým útokům.

300 akcí, 2000 lidí

Celkem podle něj předsednictví za půl roku zorganizovalo na 300 akcí. „Takovou viditelnou akcí bylo historicky první zasedání evropského politického společenství,“ připomněl říjnové setkání lídrů většiny evropských zemí, které se odehrálo na Pražském hradě. „Dodnes se setkáváme s velmi pozitivními reakcemi,“ řekl.

Poděkoval všem z asi dvou tisíc lidí, kteří se do organizace předsednictví zapojilo. „Jsem přesvědčen, že to stálo za to,“ řekl s tím, že věří, že nabyté zkušenosti nyní zvládneme zúročit ve prospěch ČR. Země je nyní podle něj považována za významného a spolehlivého partnera v rámci unijní sedmadvacítky. Toho by podle něj měla ČR využít a snažit se mít silnější zastoupení v institucích EU. „Pracujeme na tom, o konkrétních pozicích mluvit nechci a nemohu,“ řekl.

Očekávání od českého předsednictví nebyla podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka příliš vysoká. „Je tak pro řadu našich partnerů v Evropě překvapivým úspěchem,“ řekl. Dříve podle něj mělo Česko spíše pověst „maďarského satelitu“, nyní se země vyprofilovala jako aktivní hráč na unijním poli.

„Předsednictví mají v zásadě dvě možnosti. Buď velmi jasně deklarují revoluční cíle v Evropě, což je tradičně role Francie,“ řekl Bek. Druhý model je podle něj někdy označován za „salámovou metodu“. „Krok za krokem jsme dokázali přimět naše partnery ke shodě i tam, kde se to zdálo do jisté míry nemožné. Takovým mottem by mohlo být ‚tichá voda břehy mele‘,“ míní.

Alice Krutilová, ředitelka odboru pro předsednictví ČR v Radě EU na Úřadu vlády, uvedla, že celkem za půl roku proběhlo téměř 50 formálních zasedání Rady EU a téměř 1 500 setkání jednotlivých pracovních skupin. Jen v ČR proběhlo 314 akcí souvisejících s předsednictvím.

Půl roku pod taktovkou ČR

Předsednictví České republiky v Radě EU začalo 1. července. Navázalo tak na práci Francie, která „v čele EU“ stála před Českem. Po dobu šesti měsíců vedli vládní úředníci jednání mezi unijní sedmadvacítkou, pracovali na hledání konsenzu a udávali priority EU. Na Nový rok pak pomyslnou štafetu převzalo Švédsko.

Předsednictví výrazně ovlivnily únorová ruská invaze na Ukrajinu a vysoké ceny energií. Tyto dva body patřily k pěti hlavním politickým prioritám, dalšími byly posílení evropských obranných kapacit, bezpečnost kybernetického prostoru a odolnost evropské ekonomiky a demokratických institucí.

Pod taktovkou českých úředníků se během zmíněného půl roku státy shodly třeba na zastropování cen plynu, dalších sankcí vůči ruské federaci či na rozšíření trhu s emisními povolenkami a mnohém dalším.

Zástupci unijních orgánů hodnotí české předsednictví pozitivně. Pochvalně se vyjádřila třeba předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová či předseda Evropské rady Charles Michel.

„Za uplynulý půlrok jsme díky společnému úsilí dosáhli řady dohod, které mnozí označovali za nemožné,“ řekl v prosinci Fiala. „Česká republika je i díky tomu v Evropě opět považována za spolehlivého partnera a respektovaného člena unie,“ dodal. Všichni, kteří se na předsednictví podíleli, si podle premiéra zaslouží velký obdiv a poděkování.