České silnice živí v řidičích agresivitu. Problémy jsou s dálniční sítí i silnicemi nižších tříd, říká expert

Lidovky.cz: Setkáváte se s agresivitou na silnicích? Zažíváte takové situace?

Bohužel ano. Mám už něco najeto, za více než 40 let jsem jezdil se vším možným a po celé Evropě, na dění na silnicích se dívám s nadhledem. Dokážu s předstihem rozpoznat kritickou situaci a reagovat. Stále častěji však potkávám řidiče, kteří sázejí na to, že jim ostatní uhnou, že se jich budou bát, že jim bez váhání vytvoří prostor. Například takové, řekl bych až sprosté najíždění a vytlačování s tím, že jsem velký, rychlý a ty mi prostě uhneš. Dobře víš, že v případě kolize bys to odnesl hlavně ty. To je asi ta nejhorší a nejnebezpečnější agresivita.

Lidovky.cz: Všichni agresoři tak uvažují?