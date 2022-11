České sklárny se kvůli drahým energiím poohlížejí po výrobě ve Vietnamu, zaznělo na konferenci Česko bez kouře

Pokud Česká republika a další státy Evropské unie nebudou efektivně a jednotně řešit rostoucí ceny energií, odstartuje to odchod velkých firem z Evropy na jiné kontinenty, mnohdy i do rozvojových zemí. Česku například kvůli drahým energiím hrozí, že přijde o část svého věhlasného sklářského průmyslu.

„Jestliže se nepřinese konkrétní řešení energetické krize, hrozí odchod českých skláren a dalších podniků například do Vietnamu a do Spojených států, kde jsou ceny energií výrazně nižší,“ upozornil na konferenci LN Česko bez kouře viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Například kolínská Draslovka už přesouvá část výroby do USA, kde platí ze energie desetinu české ceny.

Automobilový průmysl má před sebou poslední dvě generace klasických automobilů. Během jejich doběhu se musí automobilky i jejich dodavatelé přeměnit na úplně novou výrobu, řekl na konferenci Česko bez kouře výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Pecl.

Pro řadu firem vysoké výrobní náklady také znamenají silné oslabení konkurenceschopnosti. Některé společnosti musejí omezit výrobu a propouštět. Tento problém musely řešit například Sklárny Moravia, které výrobu dokonce pozastavily.

Riziko opouštění nejen českého trhu zmínila i šéfka tabákové firmy Philip Morris International pro Česko, Slovensko a Maďarsko Andrea Gontkovičová. „Pokud mám v Evropě pět výrobních závodů a u jednoho z nich kvůli drahým energiím svítí červené světlo, je pak těžké snažit se podnikatelsky či jinak tady udržet výrobu, zaměstnanost nebo investice,“ řekla Gontkovičová. Dodala, že čím bude Česko i Evropa ekologičtější a soběstačnější, tím lépe.

Soumrak klasických aut

Soběstačnost by EU měla v následujících letech rozvíjet i v automobilovém průmyslu. „Máme před sebou poslední dvě generace vozidel, během kterých se musí úplně přemalovat mapa průmyslu,“ uvedl na konferenci Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu (SAP). Nejen automobilové firmy se tedy musí v poměrně krátké době přeorientovat na jiný typ výroby.

„To se neobejde bez podpory vlády, bude to obrovská práce, ale pokud se to podaří, bude Česká republika dál ekonomicky silná,“ řekl Petzl. Odmítl však názor, že Evropa vymění závislost na ropě za závislost na dovozu nerostných surovin pro výrobu baterií pro elektromobily.

„U nerostů při recyklaci baterií budete získávat nové zdroje a nebudete tolik závislí. Pro nás to je jednoznačně cesta, kudy jít,“ konstatoval Petzl. Autobaterie budou podle něj i zdrojem flexibility v rozvodné síti, pokud jejich kapacity budou fungovat jako vyrovnávací zdroj energie.

Obavy ze změn a jejich dopadů se týkají i takzvaného Green Dealu. Podle účastníků konference však není důvod se bát i přes to, že proměna bude pro Česko složitější než pro jiné evropské státy.

Green Deal bude drahý

„Pro nás to bude nejtěžší v celé EU, protože patříme k nejprůmyslovějším zemím v Evropě vůbec. Bude nám to tedy trvat déle a bude nás to i víc stát,“ uvedl viceprezident svazu průmyslu a dopravy Špicar. Podle něj bude největším rizikem pro celý průmysl jeho proměna a možná ztráta pracovních míst.

Špicar také zdůraznil, že Green Deal není žádným diktátem Bruselu, protože na tomto konceptu se shodly všechny členské země EU. „Zelená politika není evropské šílenství. Podobné cíle mají USA a má je i Čína, i když o něco později,“ řekl. Cestou pro Českou republiku by podle něj mělo být rozšíření jaderné energetiky, která by s přeměnou průmyslu a energetickou bezpečností výrazně pomohla.

Příliš pomalá legislativa

Aktuální prioritou by však mělo být zbavení se závislosti na ruském plynu. Důležité je také změnit pravidla pro budování zelené energetiky. „Je potřeba zrychlení stavebních procesů a legislativ pro výstavbu obnovitelných zdrojů,“ myslí si náměstek sekce energetiky z ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla. Dále by se mělo Česko zaměřit na další možné zdroje pro výrobu elektřiny, jako jsou modulární reaktory.

Nutné změny se ovšem nevyhnou ani oblasti vytápění domácností. „Snažíme se pochopit, jak bychom mohli odklonit Prahu od vytápění plynem, a současně jít cestou, která je udržitelná a zelená,“ nastínil předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Praha má přitom podle něj velkou výhodu v protékající řece, která by měla velké potenciální kapacity pro výstavbu tepelných čerpadel, jež by mohla vytápět celé čtvrtě. Energetická společnost si dále klade za cíl rapidně snížit emise. „Provoz plynárny hodláme dělat bezuhlíkově, to znamená všechny naše aktivity chceme dělat tak, abychom byli kolem roku 2025 emisně neutrální,“ dodal Pacovský.

Emise a škodliviny také úspěšně snižuje firma Philip Morris. „Před spuštěním naší transformace v roce 2015 pocházely prakticky všechny čisté příjmy Philip Morris International z cigaret. V současnosti již téměř jejich třetinu tvoří nové bezdýmné výrobky a tento podíl chceme zvýšit na 50 procent již v roce 2025,“ doplnila Andrea Gontkovičová.

Generálními partnery odborné konference Lidových novin a serverů Lidovky.cz a iDNES.cz byli ČEZ a Philip Morris International, partnerem je i Pražská plynárenská. Záštitu nad konferencí převzalo ČVUT v Praze. Druhého ročníku Dne bez kouře se mimo jiné zúčastnil rektor ČVUT Vojtěch Petráček a ředitel LN Veselin Vačkov.