České Švýcarsko skropil jen slabý déšť. S ohněm bojuje už sedm set hasičů

„Tlaková níže, která přechází přes naše území dále k východu, přináší tolik potřebnou vláhu. Za posledních 24 hodin se výraznější srážkové úhrny vyskytly většinou díky kombinaci bouřek a deště,“ sdělili meteorologové. Více než 60 milimetrů napršelo v Ondřejově v okrese Praha-východ, přes 30 milimetrů pak spadlo jižně od Prahy a na jihu Čech.

V okolí Hřenska tolik pršet nebude, podle předpovědi by tam do nedělního rána nemělo spadnout více než deset milimetrů, spíše však méně.

S požárem V Národním parku České Švýcarsko dnes bojuje celkem asi 700 hasičů. Dosavadní nasazené hasiče posílilo 50 jednotek, tedy asi 240 hasičů z celé České republiky. Hasit plameny bude pomáhat pět letadel a osm vrtulníků. Na ranním briefingu to uvedl mluvčí ústeckých krajských hasičů Lukáš Marvan. Dosud v Hřensku zasahovalo průměrně přes 400 hasičů. Požár v Českém Švýcarsku pokračuje sedmým dnem.

29. července 2022

„Zatím tady prší spíše symbolicky,“ připustil mluvčí. Na zásah letecké techniky by to podle něj nemělo mít vliv. S požárem budou bojovat tři české Antonovy a dvě letadla Air Tractor ze Švédska, létat by měla začít kolem 10:00. Osm vrtulníků má začít hasit kolem 9:00.

Problematickými oblastmi jsou Hluboký Důl, Větrovec a roh Hřenska ke státní hranici. „Tam dál intenzivně pokračují práce,“ doplnil Marvan. Hasiči o víkendu chtějí přejít z požární obrany do útoku, a omezit tak rozsah požárem zasažené plochy. Oheň se podle nich stále daří držet na ploše o rozloze asi pětkrát dva kilometry, v sobotu mají v plánu zasažené území zmenšit.

Od půlnoci zároveň platí v některých částech Národního parku České Švýcarsko zákaz vstupu do lesa. Území zahrnuje lesy v okolí deseti obcí. Výjimka platí například pro zaměstnance parku. Turisté budou nadále moci na vybrané turistické trasy a cyklotrasy na území parku.

Dočasný zákaz je logickou věcí

Dočasný zákaz vstupu do lesa vydal děčínský magistrát s ohledem na ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pádem kamenů, stromů nebo jejich částí v důsledku poškození požárem a aktuálního zdravotního stavu lesních porostů.

Podle ředitele správy Národního parku České Švýcarsko Pavla Bendy je částečný zákaz vstupu logickou věcí, který ale neudělal radost například hoteliérům.

„Vím, že je to nesmírně komplikovaná situace a nedělá radost vůbec nikomu, ale je to věc, která je bezpodmínečně nutná. Doufám, že v několika následujících dnech se situace uklidní a budeme moci některé oblasti, které jsou uzavřené, znovu otevřít. Doufám i v to, že lidé, kteří byli evakuováni, se budou moci vrátit zpátky,“ řekl v sobotu ráno Radiožurnálu.