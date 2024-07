Méně akcí pro turisty a lepší autobusové spojení, přejí si v Českém Švýcarsku

„Pereme se s následky tak, abychom našli rovnováhu,“ sdělil na úvod ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Zmiňoval při tom turistický ruch, obnovu přírody, ale i spokojenost místních obyvatel jako hlavní faktory, které je třeba brát v potaz. Výsledky výzkumu ministra příjemně překvapily. Podle něj jsou důkazem o tom, že Čechům záleží na přírodě. S ministrem souhlasí i ředitel Správy národního parku Petr Kříž. „Některé výsledky jsou velmi pozitivní,“ sdělil Kříž.

Výrazná většina obyvatel je pak spokojená s tím, že bydlí v blízkosti národního parku, dobře dopadlo i hodnocení přínosů národního parku. Nejlépe si vedla záchrana vzácných druhů zvířat a ochrana místní přírody ale i komunikace správy parku směrem k veřejnosti, která se nejčastěji odehrávala se strážci národního parku.

Některé další otázky ve výzkumu se týkaly i obecnějších okruhů ohledně spokojenosti s životem v dané oblasti. Právě příroda v okolí bydliště byla vnímána nejlépe ze všech kritérií. Hůře už dopadla například dostupnost zdravotních služeb.

V budoucnu možná vyroste návštěvnické centrum

Podle analytika Jana Krajhanzla průzkum zjistil, že nadpoloviční většina dotázaných obyvatel z region, konkrétně 60 procent lidí, by si přála, aby do Českého Švýcarska proudilo minimálně stejně turistů jako loni. Další čtvrtina dotázaných by si přála návštěvnost dokonce ještě vyšší a pouze 15 procent by uvítalo menší vytížení.

Obyvatelé by si co se infrastruktury týče přáli hustší síť veřejných WC, ale i více autobusových spojů nebo míst, do kterých člověk vůbec nezasahuje. Proti nárůstu se naopak veřejnost vyslovila u kategorie veřejných akcí pro turisty.

Prostor pro zlepšení si uvědomuje i ředitel Správy národního parku Kříž. „Je tady prostor více informovat místní občany,“ uvědomuje si. Podle jeho slov už vedení pracuje na zlepšení – na konci května se otevřel naučný areál. Další projekty jsou podle ministra Hladíka na stole. „Je tam celá řada možných projektů, například návštěvnické středisko,“ uvažoval Hladík. Podle něj by bylo na místě vybudovat i místo, kde by bylo možné přenocovat, což momentálně v Českém Švýcarsku chybí. Částka za připravované projekty by se podle Hladíka měly pohybovat v milionech korun. Financování by mohlo podle ministra proběhnout ze švýcarských fondů.

Obviněnému hrozí za zápalení parku 15 let

Šíření požáru v roce 2022 nahrávaly klimatické podmínky v podobě sucha a silného větru. Na likvidaci požáru bylo tehdy potřeba na šest tisíc hasičů a 400 kusů techniky. Kromě nevyčíslitelné přírodní katastrofy měl požár na svědomí několik evakuovaných obcí a tři zničené domy v osadě Mezná.

Obviněný ze založení požáru je bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten se přiznal k založení menších požárů, ale ne hlavního. Soud už dříve vyjádřil pochybnosti o zdravotním stavu obviněného, který tvrdil, že bere silné prášky a má problémy s pamětí. Hrozí mu 15 let vězení.

Z preventivních opatření zůstanou některé turisticky oblíbené lokality v národním parku nepřístupné ještě tři roky. Podle březnového rozhodnutí Správy národního parku by se mělo jednat o Gabrielinu stezku vedoucí k Pravčické bráně nebo o Edmundovu soutěsku.