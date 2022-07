Hasiči stále bojují s požárem u Hřenska, úspěšně ho drží dál od Janova

Podařilo se zajistit požární obranu evakuovaných obcí Mezná, Mezní Louka a Vysoká Lípa u Jetřichovic a požár neohrožuje ani zatím nevystěhovanou obec Janov. Domovy muselo opustit odhadem 450 lidí. Hraniční přechod v Hřensku je uzavřen. Počet hasičů se ve středu zvýší, uvedl ve středu ráno mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

Do vytváření protipožárních pásů v NP České Švýcarsko se v noci zapojily tři těžební stroje Lesů ČR. Podle ministra Nekuly postupují velmi rychle.

„Požár neohrožuje neevakuovanou obec Janov,“ uvedl ráno Rudolf. Hlavní hasební práce podle něj momentálně probíhají přímo na skalách v Hřensku. „Je to na té pravé straně Kamenice směrem dolů, tam kde to bylo nejméně zasažené,“ řekl Rudolf. Práce komplikuje vítr, který zesiluje a přispívá k rozhořívání ohnisek.

„Ráno nasadíme slovensky vrtulník, který přiletěl v úterý večer. Již v úterý zasahoval také vrtulník z Polska. O příletu dvou letadel z Itálie se rozhodne během středečního dopoledne,“ dodal.

HZS Ústeckého kraje @HzsUlk Od včerejších odpoledních hodin se k leteckému hašení v Hřensku připojil vrtulník z Polska a od dnešního rána je doplní vrtulník ze Slovenska, který je již na letišti v Ústí nad Labem.

V Českém Švýcarsku hoří od neděle. Správa národního parku ve středu rozhodne, zda návštěvníkům zakáže vstup do celého parku, zatím jsou uzavřené vybrané turistické cesty. Hejtman Jan Schiller (ANO) v úterý v České televizi řekl, že Ústecký kraj ve středu vyhlásí zákaz vstupu do lesů na svém území.

Do Hřenska míří posily z dalších krajů. V úterý již byli na místě hasiči z Prahy, Libereckého kraje, Plzeňského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a z pondělí na úterý dorazil záchranný útvar z Hlučína a Zbiroh. Pomoci mají také hasiči z jižních Čech a z Moravskoslezského kraje přijedou hasiči se speciálními kontejnery.

Do Německa se lidé již přes Hřensko nedostanou. „Ani německá strana nikoho do České republiky nepustí,“ doplnil Rudolf. Využít lze podle mluvčího přechod na Cínovci či v Petrovicích, případně se lze do Německa dostat po dálnici. Uzavřen je také příjezd do Vysoké Lípy z Jetřichovic, do obce Janov se mohou starousedlíci dostat z Děčína. Zavřená je také cesta ze Hřenska do Mezné a Mezní Louky.