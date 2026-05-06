Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. Rozšířil se na více než 100 hektarů. Na místě bylo v jednu chvíli přes 540 hasičů a osm vrtulníků. Letecké hašení skončilo v úterý.
„Noc byla klidná i díky tomu, že pršelo. Drony nad územím prolétly večer a ráno. Teď už neprší, je pod mrakem,“ popsal mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. V horku se zkraje zásahu přehřál jeden hasič, který je jediným zraněným.
Z letiště nad Chřibskou se hasiči přiblíží do města. Majitel plochy tak bude moci začít se sčítáním škod po nájezdu těžkých cisteren a přistávání velkých letadel. Letiště je totiž určené pouze pro lehká sportovní a rekreační letadla.
Škody vznikly také městu, soukromníkům a národnímu parku. Oheň pohltil vysazené stromky, jejich oplocení a zásah poničil turistické cesty. Některé zůstávají zavřené stejně jako silnice v okolí Chřibské.
Policie bude pokračovat s vyšetřováním příčin požáru. Mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov už dříve řekl, že lze vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru, protože bouřka v oblasti nebyla. Za požárem podle něj stojí člověk stejně jako v případě největšího požáru v ČR, který zasáhl oblast v okolí Hřenska před čtyřmi lety.
Na Děčínsku hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tehdy ale požár zasáhl desetkrát větší území.
3. května 2026