Kousek od nich zuří požár. Máme strach, ale aspoň jsme se šli protáhnout a na oběd, popisují dovolenkáři

Postup plamenů na východ během celého dne doprovázely evakuace z obydlených oblastí. V osadě Mezná ale ohni neuniklo několik domů.

„Když jsem v obci Mezná viděl ty tři nebo čtyři chalupy, které tam lehly popelem, bylo to, jako když si vytáhnete černou sirku. To byl barák uprostřed dalších čtyř pěti a asi tam opravdu zalétla nějaká jiskra a vyhořelo to. Nebylo to úplně zkraje, ale uprostřed řady domů,“ říká fotograf.

I podle velitele zásahu Martina Laníčka byla nejdramatičtější situace v osadě Mezná, kdy museli místo kolem třetí ráno opustit. Nebezpečí představovaly zejména padající stromy. Hasiči, kteří se živlem v tu chvíli bojovali již třetí den, se vrátili až po rozednění. „Jeden z hasičů říkal, že právě v Mezné málem přišli o dvě auta kvůli padajících stromům,“ uvádí Sváček.