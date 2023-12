Kdo bude za Česko čelit Kremlu? Do Moskvy by měl vyrazit spojenec „přítele na telefonu“ prezidenta Pavla

Původní zpráva

Ačkoli standardní doba pro výjezd diplomata na ambasádu do ciziny bývá čtyři roky, pro aktuálně nejvýše postaveného úředníka českého ministerstva zahraničí v Ruské federaci to neplatí. Jiří Čistecký, který je nyní „dvojkou“ na ambasádě, se má dle informací serveru Lidovky.cz vrátit do Prahy už na jaře příštího roku. Do klíčové pozice přitom nastoupil teprve počátkem roku.