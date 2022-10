„Troufnu si říct od stolu, že bychom byli schopni okamžitě zapojit do výrobního procesu 50 lidí, pakliže by to byli lidé se zkušenostmi z výroby munice a zejména z oblasti oprav vojenské techniky. Tam jsou zkušenosti nejdůležitější a tam máme velký nedostatek. Potřebujete lidi, kteří tomu opravdu rozumí, a někoho nového to jen tak nenaučíte,“ řekl pro Lidovky.cz Pavel Beran, finanční ředitel skupiny STV Group, která se mimo jiné výrobou a opravami vojenské techniky zabývá.