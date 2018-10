Vážně zraněného českého vojáka čeká rozhodující operace. Nemáme indicie, že šlo o vendetu, říká generál

Praha Vojáka, který byl těžce zraněn při středečním bombovém útoku na českou jednotku v Afghánistánu, čeká ve čtvrtek rozhodující operace. Jeho stav je ale podle generála Štefana Muránského stabilizovaný. Z šestičlenné patroly, která se právě střídala ve funkci, se dva vojáci vrátí domů, zbylí čtyři nováčci v Bagrámu zůstávají, uvedl generál v rozhovoru pro Radiožurnál. Na 12.30 chystají ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník generálního štábu armády Aleš Opata tiskový briefing k incidentu.

„Momentálně probíhá druhá, složitá operace toho těžce zraněného vojáka, potvrzuji to, že jeho stav je stabilizovaný, je mimo ohrožení života. Ta druhá dnešní operace bude pro něj rozhodující a bude mít vliv na jeho konečný zdravotní stav,“ uvedl generál Štefan Muránský v rozhovoru pro Radiožurnál a dodal, že se jedná se o problémy se slezinou a s porušeným, nalomeným obratlem, který momentálně způsobuje určitou nehybnost končetin zraněného vojáka. Předmětem čvrteční neurochirurgické operace bude podle něj zjistit skutečný stav a provést tu určitou nápravu.



Na pětičlennou jednotku českých vojáků, která právě byla na obhlídce v okolí základny v Bagrámu, zaútočili ve středu atentátníci.



Podle generála Muránského útok patrně nebyl vendetou za operaci, který provedli čeští vojáci ve středu. „Nemáme nejmenší indície, že to bylo odvetné opatření. Je to prostě útok na koaliční vojáky a v tomto prostoru jsme se mohli pohybovat my, mohli se tam pohybovat Američani, Gruzínci nebo další jednotky, které jsou součástí koalice na základně v Bagrámu,“ řekl Radiožurnálu.



Vážně zraněný voják se měl za týden vracet do České republiky, v době útoku byli právě na obhlídce s novými vojáky, kteří se na základně zaučují. „Ti dva (vojáci), kteří končí, se vrátí, u těch čtyřech, co jsou noví, bylo to kruté setkání s realitou, a jsou nazpátek u své jednotky. Nikdo z nich doposud neprojevil zájem, že by na základě této zkušenosti chtěl místo opustit,“ doplnil generál.

Generál Muránský také doplnil, že se jedná o výjimečný útok. „My děláme maximální bezpečnostní opatření. Za rok 2017 a 2018 bylo v celém Afghánistánu provedeno jenom 25 takových útoků, na české vojáky se jedná o historicky první útok tohoto typu od doby, co působíme v Afghánistánu,“ uvedl generál.

Práce vojáků je monotónní

Práce vojáků na základně v Bagrámu je podle bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého monotónní. „Vojáci mají za úkol se připravovat velmi detailně na další den nebo na další misi, na doprovázení konvojů, případně na operace mimo základnu, ale pokud jsou na základně po ukončení toho denního úkolu, tak mají relativně omezené možnosti. Oni jsou na té základně de facto pořád ve stejném prostředí, mají k dispozici poměrně omezený rozsah svého soukromí, což je asi jeden z největších problémů,“ uvedl Šedivý, s čím se vojáci musí během své mise mimo jiné vypořádat.