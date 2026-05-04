Česko požádalo kvůli požáru v Českém Švýcarsku o pomoc EU

Autor: ,
  12:35aktualizováno  12:35
V souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko aktivovala Česká republika mechanismus civilní ochrany EU. Potvrdila to mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Opatření slouží k zajištění pomoci v případě mimořádných událostí či katastrof, jež přesahují schopnosti postižené země. V parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Jako první přiletí na pomoc dva vrtulníky ze Slovenska.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Žádná země v EU není na lesní požáry sama. Mohu potvrdit, že Česká republika, stejně jako při požáru v Česko-saském Švýcarsku před čtyřmi lety i včera (v neděli) večer aktivovala Evropský mechanismus civilní ochrany,“ uvedla mluvčí EK.

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
Sedm hasičských jednotek vyjelo v neděli odpoledne k požáru lesa v Praze - Zbraslavi. S požárem lesního porostu jim pomáhaly bojovat drony. (3. května 2026)
31 fotografií

Unijní krizové centrum následně ihned začalo koordinovat pomoc s ostatními zeměmi. „Slovensko zareagovalo rychle a podle mých informací už je pomoc na cestě. Na sever Čech směřují slovenští hasiči se speciálními vozy a s českými kolegy by se měli odpoledne koordinovat v Chřibské,“ dodala Hrnčířová.

Podle mluvčí českých hasičů Lucie Vyškrabkové by měly do Česka dorazit i dva slovenské vrtulníky. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne, zasáhl zhruba 100 hektarů.

Pomocí Evropského mechanismu civilní ochrany může země EU požádat o pomoc, když krizovou situaci nezvládá sama. V koordinačním centrum v Bruselu se následně shromažďují nabídky pomoci od dalších států, ať již jde o hasiče, záchranáře, zdravotnické týmy či vybavení (generátory, stany, letadla na hašení požárů). EU přitom může spolufinancovat dopravu i část nákladů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.