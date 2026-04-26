Babiš uvedl, že o údajích NATO jednal v sobotu s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). „V roce 2025 Česká republika reportovala 2,01 (procenta HDP) a NATO uznalo 1,85. Na rok 2026 my reportujeme 2,06 a NATO říká 1,78,“ uvedl. S aliancí chce ale o uznaných výdajích vyjednávat. Kabinet podle něj počítá s tím, že v budoucnu bude procento obranných výdajů navyšovat.
S NATO chce vyjednávat. „Budeme říkat - my tam máme program SAFE, který je za 52 miliard, proč nám to nechcete uznat? A budeme se o tom bavit,“ uvedl. Za prioritu kabinetu Babiš označuje posilování armády náborem vojáků.
Podle státního rozpočtu by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. Loni Česko vydalo na obranu 171,1 miliardy korun.
Za neplnění aliančních závazků v minulosti kritizovali Česko američtí diplomaté a upozorňovali, že zatímco NATO míří k cíli vynaložit na obranu 5 % HDP, Česká republika se nedostane ani na dvě. „Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent. Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ napsal americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker na sociální síti Twitter v březnu.
Babiš přitom po kritice amerických diplomatů tvrdil, že varují před něčím, co není pravda. „Naše výdaje na obranu v letošním roce nebudou 1,7 procenta, ale naopak přesáhnou dvě procenta,“ řekl tehdy. Podle premiéra jsou tyto výdaje maximem možného. Řekl, že obrana a armáda je pro jeho vládu důležitá a výdaje na obranu rostou, ale řeší také zdravotnictví, sociální otázky a každodenní život občanů.
Na začátku dubna se Babiš v Praze setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, který Česko chválil jako spolehlivého partnera. Připomněl však závazky a nutnost zvyšování výdajů na obranu.
„My, jako nová vláda považujeme naší obranyschopnost za velice důležitou a prioritní. Za přítomnosti ministra obrany a zahraničních věcí jsme jednali například o výdajích na obranu, což je jednou z priorit naší vlády. Domluvili jsme si, že si naše týmy vymění čísla, aby bylo jasné, jak to s obranou je,“ řekl Babiš po schůzce s tím, že kabinet udělá vše pro to, aby závazky vůči NATO splnil.
Spor o summit NATO
V posledních týdnech v české politice vře konflikt o to, kdo bude vést českou delegaci na summit NATO. Obvykle to totiž bývá prezident republiky, Petr Pavel jel na všechny poslední summity jako oficiální zástupce České republiky.
Kvůli sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé sobě), však není jisté, zda vůbec na setkání lídrů pojede. Vláda se shodla, že by měl jet premiér Babiš společně s Macinkou a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Pavel se má kvůli neshodám sejít 8. května ráno s Babišem.
Pavel na začátku dubna v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát na summitu v čele české delegace. Podle Babiše by měla na summitu hájit své postoje a výdaje na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet.