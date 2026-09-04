Česko reaguje na sabotáže v Německu. Metnar oznámil bezpečnostní opatření

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Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou...

Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o rozpočtu na příští rok. (18. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského...
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Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo, zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku.

„Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat,“ informoval Metnar. Podle dnešního deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží.

Dodal, že ministerstvo vnitra situaci v okolních státech včetně Německa, v souvislosti s nárůstem incidentů spojovaných s podezřením na sabotáže či hybridní působení cizí moci pozorně sleduje.

„Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v Česku stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní,“ dodal.

Německo na počátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Výbušninu nesl dron, roznětka ale byla vadná. Cílem byla podle všeho letadla ukrajinské společnosti Antonov. Německá vláda v úterý přisoudila zodpovědnost za tento hybridní útok Rusku. Moskva to odmítla.

Německé úřady vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže. Podle úřadů je za nimi buď cizí mocnost, nebo levicoví extremisté.

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