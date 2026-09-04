„Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat,“ informoval Metnar. Podle dnešního deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží.
Dodal, že ministerstvo vnitra situaci v okolních státech včetně Německa, v souvislosti s nárůstem incidentů spojovaných s podezřením na sabotáže či hybridní působení cizí moci pozorně sleduje.
„Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí v Česku stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní,“ dodal.
Německo na počátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Výbušninu nesl dron, roznětka ale byla vadná. Cílem byla podle všeho letadla ukrajinské společnosti Antonov. Německá vláda v úterý přisoudila zodpovědnost za tento hybridní útok Rusku. Moskva to odmítla.
Německé úřady vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže. Podle úřadů je za nimi buď cizí mocnost, nebo levicoví extremisté.