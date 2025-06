Do Česka vstoupily první bouřky, odpoledne je doprovodí silný vítr

První bouřky vstoupily do Česka v Plzeňském a Karlovarském kraji, kolem 8. hodiny dorazily do středních Čech a do Prahy.

Meteorologové uvedli, že stávající přeháňky nejsou nijak silné.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

„Během odpoledne se očekávají další bouřky, již na většině území. Odpolední bouřky budou intenzivnější a budou je doprovázet hlavně silné nárazy větru a také kroupy,“ uvedli na síti X.

Aktuální teploty jsou podle meteorologů velice rozdílné, za bezvětří klesly v noci teploty i pod 10 °C, naopak za mírného větru se udržely i kolem 15 °C.

Teploty však rychle porostou, v Čechách dosáhnou 27 až 31 °C, na Moravě a ve Slezsku 29 až 33 °C.