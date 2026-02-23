„Trváme na tom, že to bude zrušeno,“ řekl Babiš. Vidí problém v převaze elektromobilů z Číny.
Na jednání vlády už dorazil i nový ministr životního prostředí za Motoristy sobě gor Červený.
Klimatická změna probíhá, řekl nový ministr za Motoristy sobě Červený
„Jsem rád, že máme plnohodnotného ministra a že jsme se mohli pustit do práce,“ řekl premiér Babiš k nástupu Červeného.
„Ano, klimatická změna probíhá a budeme na ni tuto zemi připravovat,“ připustil po jednání vlády Červený.
Vláda Andreje Babiš měla na programu svůj legislativní plán na letošní rok i zbytek volebního období, ale jednání o něm přerušila. „Já jsem to odmítl,“ řekl po jednání vlády Babiš s tím, že mu platily rozpory mezi resorty.
Premié ale potvrdil, že by ještě letos chtěla koalice prosadit zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, aby je lidé neplatili od začátku příštího roku.
Vláda počítá v něm například s valorizací předčasných důchodů či se zmrazením důchodového věku na 65 letech. Ministerstvo vnitra plánuje do poloviny letošního roku předložit vládě návrh opatření v boji proti migraci a v oblasti návratů cizinců, kteří v Česku páchají trestnou činnost nebo porušují veřejný pořádek.
Výročí ruské agrese si vláda připomene vyvěšením vlajky Ukrajiny napadené Ruskem
Výročí ruské agrese proti Ukrajině si vláda podle premiéra Babiše připomene vyvěšením vlajky Ukrajiny u Úřadu vlády.
Babiš řekl, že semináře v Senátu Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a obranyschopnost státu, který se uskuteční v úterý nezúčastní.
Z jednání se omluvili i další členové vlády.