Považujeme za nepřijatelné, aby někdo zakazoval normální auta, řekl Babiš

  6:49aktualizováno  14:15
Za nedostatečný považuje premiér a předseda ANO Andrej Babiš odklad zákazu aut se spalovacími motory. „Považujeme za nepřijatelné, aby někdo zakazoval normální, klasická auta,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Česká republika bude v Evropské unii usilovat o zrušení zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035.
Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23. února 2026)

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23. února 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na zasedání vlády přichází Filip Turek a nově jmenovaný ministr životního...
Na zasedání vlády přichází Filip Turek a nově jmenovaný ministr životního...
Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku ministr pro sport Boris Šťastný. (23. února 2026)
Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar (23. února 2026)
„Trváme na tom, že to bude zrušeno,“ řekl Babiš. Vidí problém v převaze elektromobilů z Číny.

Na jednání vlády už dorazil i nový ministr životního prostředí za Motoristy sobě gor Červený.

Klimatická změna probíhá, řekl nový ministr za Motoristy sobě Červený

„Jsem rád, že máme plnohodnotného ministra a že jsme se mohli pustit do práce,“ řekl premiér Babiš k nástupu Červeného.

„Ano, klimatická změna probíhá a budeme na ni tuto zemi připravovat,“ připustil po jednání vlády Červený.

Vláda Andreje Babiš měla na programu svůj legislativní plán na letošní rok i zbytek volebního období, ale jednání o něm přerušila. „Já jsem to odmítl,“ řekl po jednání vlády Babiš s tím, že mu platily rozpory mezi resorty.

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23. února 2026)
Na zasedání vlády přichází Filip Turek a nově jmenovaný ministr životního prostředí Igor Červený (vlevo). (23. února 2026)
Na zasedání vlády přichází Filip Turek a nově jmenovaný ministr životního prostředí Igor Červený (vlevo). (23. února 2026)
Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku ministr pro sport Boris Šťastný. (23. února 2026)
Premié ale potvrdil, že by ještě letos chtěla koalice prosadit zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, aby je lidé neplatili od začátku příštího roku.

Vláda počítá v něm například s valorizací předčasných důchodů či se zmrazením důchodového věku na 65 letech. Ministerstvo vnitra plánuje do poloviny letošního roku předložit vládě návrh opatření v boji proti migraci a v oblasti návratů cizinců, kteří v Česku páchají trestnou činnost nebo porušují veřejný pořádek.

Výročí ruské agrese si vláda připomene vyvěšením vlajky Ukrajiny napadené Ruskem

Výročí ruské agrese proti Ukrajině si vláda podle premiéra Babiše připomene vyvěšením vlajky Ukrajiny u Úřadu vlády.

Babiš řekl, že semináře v Senátu Bezpečnost Ukrajiny, bezpečnost Evropy a obranyschopnost státu, který se uskuteční v úterý nezúčastní.

Z jednání se omluvili i další členové vlády.

