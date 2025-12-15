Česko v Bruselu zastoupí slovenský ministr, domluvil to Turek, tvrdí Macinka

To, že Česko zastoupí Taraba, podle něj vymyslel čestný prezident Motoristů Filip Turek.
Turek je podle Macinky stále kandidátem Motoristů na nového ministra životního prostředí. Protesty proti němu samotnému v čele resortu životního prostředí komentoval slovy, že těm, kdo protestují, se třeba Turek bude líbit v čele úřadu víc.
Prezident Petr Pavel ale řekl, že je velmi málo pravděpodobné, že by se Turek ministrem mohl stát.
Macinka v pondělí řekl, že by chtěl, aby o důvěru poslanců požádala vláda poslance v plném složení, včetně Turka jako nového ministra životního prostředí. Chce vést dvě ministerstva jen po dobu nezbytně nutnou.
Politickým náměstkem za Motoristy sobě na resortu životního prostředí bude podle Macinky Jaromír Wasserbauer. Jmenováni budou ještě političtí náměstci za SPD a za ANO.