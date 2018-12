Česko by mělo podle Transparency International případně vrácené dotace po Agrofertu vymáhat

Praha Pokud Česká republika bude muset vracet Evropské unii peníze kvůli dotacím pro Agrofert, měla by je následně po holdingu vymáhat. Uvedla to organizace Transparency International (TI), která v září podala Evropské komisi podnět kvůli podezření na střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle právníka TI by získání případné kompenzace bylo právně velice složitým a dlouhým procesem.

Právníci Evropské komise podezírají Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. Napsaly to v sobotu britský deník The Guardian, francouzský list Le Monde a německý Süddeutsche Zeitung s odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise. Podle Guardianu Česku hrozí, že bude muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (2,1 miliardy korun), které byly Agrofertu vyplaceny v letošním roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší.



Babiš loni vložil Agrofert do svěřenských fondů. TI ale již dříve poukázala na to, že podle informací ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru premiér holding pořád ovládá.

„Šach-mat pro miliardové EU dotace pro Agrofert a premiéra Babiše. Transparency podala svůj podnět Evropské komisi naprosto oprávněně, peníze se budou vracet, střet zájmů musí Babiš vyřešit,“ uvedl ředitel české pobočky TI a člen globální správní rady TI David Ondráčka. Organizace míní, že Babiš by měl ukončit dvojí roli politika a byznysmena.

‚V žádném střetu zájmů nejsem‘

Podle právníka TI Petra Leyera by v případě vracení dotací byla poškozeným primárně Česká republika a původci škody by byli Babiš a Agrofert. „Česká republika by pak měla tuto škodu zpětně vymáhat a Agrofert tuto škodu České republice kompenzovat. Právně to však bude velice složitý a dlouhý proces,“ uvedl.



Babiš obvinění odmítá. „V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám,“ sdělil Babiš.

Úředníci Evropské komise údajně vyšetřují i desítky milionů dalších dotací udělených Agrofertu od roku 2013.

