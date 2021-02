Česko by mělo s Ruskem o Sputniku jednat před schválením z Bruselu. Pak přijdou všichni, míní diplomat

Praha Nouze naučila Dalibora housti. Tak nějak by se dal shrnout postoj členských států EU k ruské vakcíně Sputnik V. Počáteční opovržení vystřídala opatrná náklonnost vyprovokovaná průtahy v dodávkách amerických a britsko-švédských očkovacích látek proti koronaviru, a politici napříč Evropou veřejně pošilhávají po ruském Sputniku V. Zelenou už dostal v EU rebelujícímu Maďarsku, do hry se dostává i v Česku.

To vítá nejen epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula, ale i prezident Miloš Zeman, který vyjádřil ruské vakcíně podporu a je připraven zapojit se do vyjednávání. „Obrátím se i na prezidenta Putina s žádostí o pomoc, i když si myslím, že po aféře se sochou Koněva nebude příliš vlídný,“ řekl Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1.

Za odstraněním sochy sovětského maršála stál starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), což prezident ostře zkritizoval. „Taková vzteklá štěňata nám udělají jeden problém za druhým, jednou je to Koněv, jednou je to přerušení vazby mezi Prahou a Pekingem. A nezapomínejte, že když nám bylo nejhůř, přistálo v Praze 50 čínských letadel,“ zdůraznil Zeman s odkazem na jarní dovoz ochranných pomůcek z Číny.

Kdo dřív přijde, ten bere

Podle diplomatického zdroje serveru Lidovky.cz by se nyní mohl Zeman obrátit přímo na Putina prostřednictvím dopisu nebo telefonátu, vyčkává však na žádost vlády, která by měla jeho snahu posvětit. „Ta situace ale ještě nenastala, vyhodnotit to musí vláda, to není věc prezidenta,“ řekl zdroj serveru Lidovky.cz s tím, že je legitimní, když se hledají nějaké alternativní možnosti.

„Pokud bude Sputnik V schválen nejlépe Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, tak není důvodu k tomu přistupovat ideologicky, očima Západ versus Východ. Věda je jenom jedna,“ doplnil diplomat.

Vyjednávat by Česko podle něho nemělo až poté, co bude Sputnik V Bruselem oficiálně schválen. „V současné době s Ruskem o dodávkách vyjednává na třicet států. Myslím si, že jsou mezi nimi i nějaké státy z EU. A předpokládám, že se v Moskvě sestavují nějaké seznamy,“ zdůraznil s tím, že je důležité se dostat do první vlny, do nějakého pořadníku. „Až to bude schválené Bruselem, tak potom přijdou všichni,“ doplnil.

Použití ruské vakcíny v pondělí nevyloučilo ani Německo. Ministr zdravotnictví Jens Spahn připustil, že by ji Berlín mohl využít, ovšem jen jestli ji schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky. „Pokud je vakcína účinná a bezpečná, tak nám může pomoci čelit epidemii, a to nezávisle na zemi, která ji vyrábí,“ uvedl Spahn na adresu ruských a čínských preparátů.

Kromě zdravotních hledisek se podle diplomatického zdroje serveru Lidovky.cz nesmí opomíjet ani fakt, že i v současné době jde hodně o byznys. „Evropa je dobrý zákazník, protože bude platit,“ uzavřel zdroj. A na to Rusko i případně Čína slyší.

Česko-ruské vztahy nejsou již nějakou dobu v dobré kondici, k jejich narovnání byl v červenci zřízen post zmocněnce pro konzultace s Ruskem, kterým se stal za českou stranu Rudolf Jindrák, šéf zahraničního odboru Hradu a zahraničněpolitický poradce premiéra Andreje Babiše (ANO). Kontakty s ruskou stranou ale narušila pandemie, proto k výrazným posunům v jednání zatím nedošlo.

Hradní kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý.

Zeman má nicméně v Moskvě dobré kontakty, i díky svému poradci Martinu Nejedlému a hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi. Právě Nejedlý se v listopadu vydal bez vědomí ministerstva zahraničí na misi do Moskvy, kde měl jednat s poradcem prezidenta Putina mimo jiné o zlepšování vzájemných vztahů.

Nejedlého cestu ostře odsoudila řada senátorů a poslanců. Vyvstaly spekulace, že v Moskvě řešil dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Mezi možnými uchazeči je totiž i ruská firma Rosatom. Prezidentův poradce to odmítl. Podle Zemana Nejedlý v Moskvě jen dohadoval setkání prezidentů. Ti se měli sejít loni v květnu v Moskvě, kvůli pandemii však vzala cesta za své.