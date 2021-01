Rezervační systém měl ‚své potíže‘, připustil Hamáček. K vyhodnocení dojde po 14 dnech fungování

Praha Rezervační systém na očkování proti covidu-19 by se měl podle vládní dohody vyhodnotit po 14 dnech fungování. Novinářům to dnes řekl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Novinářům v pondělí také řekl, že rozvolňování bude podle něj na řadě až v době, kdy se uvolní lůžka v nemocnicích a bude přibývat 1000 až 2000 potvrzených případů covidu-19 denně.

Při pátečním startu, kdy se mohli začít registrovat lidé starší 80 let, měl podle něj systém „své potíže“, po několika dnech je však ještě příliš brzy na celkové hodnocení.

Systém v pátek vykazoval například problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které chodily se zpožděním. První volné termíny pro očkování proti covidu byly po hodině obsazeny. Premiér Andrej Babiš (ANO) však v pátek odmítal kritiku, že systém nefungoval, takové zprávy označoval za dezinformace. Hamáček v pondělí při tiskové konferenci v pražském sídle ČSSD uvedl, že při startu „měl systém své potíže“.

Ministerstvo vnitra podle Hamáčka uplatnilo k funkčnosti systému některé připomínky. „Nebyly přijaty a vypořádány,“ uvedl. Proto je rád, že kabinet spolu s vakcinační strategií přijal usnesení, aby ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) do 14 dnů od spuštění systému připravil vyhodnocení jeho fungování.

Po dvou týdnech bude podle Hamáčka prostor pro případné úpravy. „Nemá to cenu hodnotit po dvou dnech. Já s překvapením sledoval, jak celá opozice už tři hodiny po startu věděla, že je vše špatně a jak by to dělali jinak,“ uvedl. Systém by se měl po 14 dnech „pilotního provozu“ vyhodnotit a doladit.

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla v pondělí ráno ČTK sdělil, že na očkování se dosud zaregistrovalo 155 389 lidí starších 80 let. Z toho 45 655 seniorů si rezervovalo i termín. Seniorů nad 80 let v ČR žije zhruba 441 000. Babiš o víkendu řekl, že Dzurillu navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi na státní vyznamenání. „Medaile se rozdávají až po bitvě. Až tu epidemii zvládneme, tak můžeme rozdávat medaile. Pokud bude za co,“ prohlásil Hamáček.

Index PES zůstává na 70 bodech ze sta, pátý den se drží ve čtvrtém stupni. V minulém týdnu byly denní přírůstky nakažených o třetinu až skoro polovinu nižší než o týden dříve, což Hamáček přičítá tomu, že zabralo zpřísnění opatření z přelomu roku. „Neznamená to ale důvod k velkým oslavám, ta absolutní čísla jsou stále vysoká,“ řekl.

Počet lidí, kteří leží s covidem-19 v nemocnicích, klesl podle posledních statistik o téměř 150 na 6330. Hamáček dodal, že to jsou stále velmi vysoká čísla. „Věřím, že ještě nějakou dobu ve stupni pět zůstaneme,“ uvedl.

Zmínil, že okolní země s lepší epidemickou situací opatření aktuálně nerozvolňují. Zapracovávají také do svých predikcí a plánů tzv. britskou mutaci koronaviru, která je výrazně nakažlivější. „Pokud by se na našem území rozšířila, znamenalo by to nárůsty v počtu nemocných,“ varoval vicepremiér.

Za nejvhodnější by považoval, aby za současných přísných opatření dostaly nemocnice dostatek času, aby se vyprázdnily a obnovily i neakutní péči. „Naší ambicí by mělo být stlačit nárůsty k 1000 až 2000 případů denně, poté bychom měli mluvit o nějakém uvolňování,“ uvedl.

ČSSD podle něj podpoří na pondělním jednání vlády otevření papírnictví, obchodů s oblečením a botami pro děti a prodejen se spodním prádlem, což ohlásil o víkendu premiér Andrej Babiš (ANO). „Pokládáme to za logickou úpravu, která neznamená zvýšené riziko z hlediska epidemie,“ uvedl Hamáček. Vidí to ale jako maximum možného, prostor pro masivní rozvolňování pravidel podle něj aktuálně není.