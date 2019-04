Česko by mohl v europarlamentu zastupovat Slovák. Nejstaršímu kandidátovi je 82 let

PRAHA Česko by mohl v Evropském parlamentu zastupovat také jeden slovenský občan, který je jediným cizím státním příslušníkem mezi českými kandidáty. Nejstarším českým europoslancem by se mohl stát dvaaosmdesátiletý důchodce. Vyplývá to z údajů, které Český statistický úřad zveřejnil na volebním webu.

Slováka Mateje Šandora postavili do voleb Piráti. Čtyřiatřicetiletý právník, manažer a radní Prahy 4 je na 15. místě jejich kandidátky.

Nejstarším kandidátem je důchodce a projektant energetických zařízení Jaroslav Pazour, který je na 13. místě kandidátky neparlamentní strany Moravané. K nejmladším patří devět jednadvacetiletých kandidátů, převážně studentů. Jsou na kandidátkách ODS, hnutí Evropa společně, Agrární demokratické strany, uskupení Ne-volim.cz, koalice Svobodných a Radostného Česka, SPR-RSČ Miroslava Sládka a Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Z celkového počtu 844 kandidátů je 201 žen, což je zhruba 24 procent. Před pěti lety při předchozích evropských volbách jich bylo 227 (26,74 procenta). Průměrný věk kandidátů je 47,58 roku, v porovnání s předchozími volbami se prakticky nezměnil.

Ze sněmovních stran mají největší, a to zhruba třicetiprocentní zastoupení žen na kandidátkách vládní hnutí ANO a KSČM. Přesně čtvrtinové zastoupení žen mají ODS, ČSSD a koalice STAN a TOP 09. Piráti, SPD a KDU-ČSL mají mezi kandidáty pětinu žen.

Stejnou měrou jsou zastoupeni muži a ženy na kandidátkách Pro Česko a První republiky. Nejvíce žen - čtyři pětiny - je na kandidátce Demokratické strany zelených - za práva zvířat. Výhradně mužskou kandidátku mají Romská demokratická strana, Konzervativní alternativa, uskupení Jsi Pro? a Tvůj kandidát, za které kandiduje jediný adept na europoslance.

Nejvyšší průměrný věk kandidátů, a to více než 61 let, mají Národní socialisté, nejnižší - pod 34 let - Agrární demokratická strana. Nejmladší kandidátku ze sněmovních stran mají Piráti (v průměru 35 let), nejstarší SPD (v průměru 53 let).