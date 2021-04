Česko by podle velvyslance již nemělo pochopení pro německé hraniční kontroly. Těžko by se obhajovaly, řekl

BERLÍN Česká republika by již neměla pochopení, kdyby Německo pokračovalo se stálými kontrolami na společných hranicích. V pátečním rozhovoru se saskou regionální televizí Sachsen Fernsehen to řekl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka, který hovořil také o epidemické situaci v Česku. Stálou ostrahu hranic s Českem ukončilo Německo po dvou měsících ve středu, nyní v pohraničí provádí německá policie namátkové kontroly.

„Kdyby byly hranice z administrativních důvodů dále kontrolovány, tak by pro to, upřímně řečeno, nebylo žádné pochopení,“ řekl Kafka. Bylo by totiž podle něj velmi složité Čechům vysvětlil, proč Německo hranice nadále kontroluje, když již od konce března Německo nepovažuje Českou republiku za oblast s mutacemi koronaviru. Česko je nyní na seznamu epidemicky vysoce rizikových oblastí kvůli vysoké míře nákazy.



Kafka poukázal na to, že poslední dva týdny bylo Česko jedinou zemí z kategorie vysoce rizikových, vůči které Německo uplatňovalo stálé hraniční kontroly. To podle něj byl pro Česko psychologický problém. Věří, že Česko se ani po případném výrazném zhoršení epidemické situace v Německu nevrátí k obnovení kontrol na společných hranicích, jak učinilo loni na jaře a jak od 14. února do 14. dubna postupovalo Německo.

Vedoucí saské kontaktní kanceláře v Praze David Michel, který se rozhovoru s Kafkou také zúčastnil, řekl, že pandemie nemoci covid-19 ukázala, jak hodně saské a české regiony srostly. „Zvykli jsme si na otevřenou Evropu,“ uvedl.

Michel saské televizi řekl, že Česko v posledních týdnech zaznamenalo výrazný úspěch v tažení proti koronaviru. „Česko je na dobré cestě a čísla to potvrzují,“ řekl. Uvedl dále, že Česko si vede dobře i s očkováním, protože desetimilionová země aplikovala přes 2,3 milionu dávek. Očkovací cyklus mezitím dvěma dávkami dokončilo přes 800 tisíc lidí. „Je tady cítit naděje, kterou lidé vkládají do vakcín,“ dodal.