Česko chce navázat vojenské kontakty s Džibutskem, zároveň bude spolupracovat s etiopským ministerstvem obrany

PRAHA Česká republika se pokouší navázat vojenské kontakty s Džibutskem, africkým státem plným základen světových mocností. Minulý týden zemi, jejíž strategický význam stoupá, společně se zástupci českých zbrojních firem navštívil náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný.

Kopečný v Džibutsku jednal s hlavními představiteli ozbrojených sil, nabídl jim výcvik džibutských vojáků i české výrobky, například radary či ruční zbraně, řekl ČTK. V sousední Etiopii podepsal memorandum o spolupráci mezi ministerstvy obrany.



V Džibutsku má své vojenské základny řada vojensky významných zemí, například USA, Španělsko, Itálie nebo Německo. Pro Čínu a Japonsko je dokonce jedinou zámořskou vojenskou přítomností. Kopečný řekl, že důvodem zájmu velmocí je nejen výhodná poloha, díky které odtud mohou zasahovat proti pirátům působícím v Rudém moři, a kontrolovat tak námořní obchod s ropou a dalšími důležitými surovinami, ale i unikátní prostředí na vojenský výcvik.

Kopečný poznamenal, že zemi dosud nenavštívila žádná velká česká delegace. „S Džibutskem doposud žádné vztahy v oblasti obrany navázány nebyly,“ uvedlo ministerstvo na svém webu. Kopečného doprovodili představitelé českých obranných firem SVOS, Česká zbrojovka, STV Group, Defcon a Excalibur International. Během dvoudenní návštěvy se setkal s představiteli vlády, armády, policie či pobřežní stráže. „V rámci jednání se řešila současná role Džibutska v regionu, fungování jejich ozbrojených složek a příležitosti pro české firmy obranného průmyslu,“ uvedla obrana.

Džibutsko zaujal český přístup

Představitelé Džibutska by podle Kopečného rádi s Českem uzavřeli formální dohodu o vzájemné spolupráci. Poznamenal, že je zaujal přístup Česka. Zatímco velmoci do země jezdí kvůli jednáním o zřízení základen, cílem české delegace bylo navázání vzájemné spolupráce. „Mají spoustu cizích vojáků a je to pro ně velmi ekonomicky výhodné. Ale oni sami nemají své síly extrémně dobře vyzbrojené. My máme technologie, které se hodí pro všechny druhy sil, i pro námořnictvo,“ poznamenal náměstek.



Džibutsko označil za ostrůvek stability v neklidném regionu, který potřebuje modernizaci armády. Se zástupci Džibutska tak mluvil například o českých radarech, obrněných vozidlech, malých ručních zbraních nebo o výcviku pro vzdušné síly. „Mohli bychom cvičit jejich jednotky a pomáhat jim s údržbou jejich letectva,“ poznamenal. Džibutsko má ve svém letectvu například české stroje L-410.

Jednání s džibutskými představiteli Kopečný označil za velmi rychlé, otevřené a konstruktivní. „Šli rovnou k věci, rovnou řekli, tohle chceme, tohle řešíme s jinou zemí,“ podotkl. Kromě zájmu o uzavření společné dohody by zástupci Džibutska ještě letos rádi přijeli na návštěvu českých vojenských podniků a výcvikových prostorů.

Memorandum v Etiopii

Kromě Džibutska Kopečný navštívil i Etiopii, kde podepsal memorandum o porozumění mezi ministerstvy obrany. Jeho příprava podle něj zabrala asi pět let. „Když máte takový dokument, umožňuje to českým firmám se tam mnohem lépe pohybovat,“ podotkl.



V Etiopii v únoru 2018 česká firma Omnipol ve spolupráci s VR Group, dceřinou firmou státního podniku LOM Praha, zprovoznila letecké výcvikové centrum a školí etiopské piloty. Kromě spolupráce v letectvu má Etiopie podle Kopečného zájem i o malé ruční zbraně, které vyrábí Česká zbrojovka. VR Group nabízí také simulační výcvik pro pozemní síly.

Kopečný společně s delegací také uctil památku československých důstojníků, kteří ve 30. letech 20. století cvičili etiopské letce a chystali je na invazi italského fašistického státu. Jejich hrob nedávno Česká republika zrenovovala.