Česko chce omezení vývozu vakcín. Věřím, že se EU pochlapí a zakáže export, řekl Hamáček

Praha Na summit Unie pošle česká vláda jasný vzkaz. Kvůli výpadkům dodávek od AstraZeneky jsou podle premiéra i vicepremiéra nutné restrikce.

O pořádný poprask se postarali italští vojáci, kteří nalezli v továrně v Anagni nedaleko Říma téměř 30 milionů vakcín proti covidu od firmy AstraZeneca. Prvotní výsledky vyšetřování, které spustila Evropská komise, ukazují, že sérum mělo záhy opustit hranice Unie a zamířit do Velké Británie. EU přitom řeší s britskou společností AstraZeneca výpadky dodávek. Aféra vyšla na světlo v předvečer summitu EU, kde se má hovořit právě o vakcinaci a o zavedení přísných kontrol exportu očkovacích látek.

„Věřím, že se Evropská unie pochlapí a zakáže export vakcín mimo Evropu, než budou její občané proočkovaní. Dochází k absurdní situaci, že se v EU vyrábí vakcíny, které jí chybějí, přesto se vesele vyvážejí ven,“ řekl serveru Lidovky.cz vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

České vyjádření přišlo v den, kdy Evropská komise navrhla šestitýdenní pozastavení vývozu očkovacích sér.

„V situaci, kdy někteří výrobci podstatně zaostávají za objednaným, smluvně zajištěným a zaplaceným objemem dávek, je podle mě namístě uvalit na vývoz těchto vakcín dočasné exportní omezení a pokrýt jimi údajné výpadky výrobců v EU,“ napsal serveru Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO).



Zdůraznil, že to nemá být opatření proti konkrétní zemi. Jde podle něj o reakci na problematické dodávky od AstraZeneky. Zatímco z výrobních závodů v EU se do Británie vyvezly miliony dávek, opačným směrem neputovala jediná ampule. Podle českého premiéra má však být řeč i o dodávkách zpoza Atlantiku. „Nikdo nechce obchodní válku, ale výrobci s námi musí hrát fér. Zítra nás na videokonferenci Evropské rady navštíví i prezident Joe Biden. Doufám, že USA zmírní svůj platný vývozní zákaz na všechny vakcíny,“ dodal Babiš.

Česko spolu s pěti dalšími zeměmi také upozorňuje na nerovnoměrnou distribuci vakcín v EU. Nůžky mezi zeměmi by se měly během 2. čtvrtletí ještě více rozevřít.

Ačkoli premiér Babiš tvrdí, že restrikce nemají být namířeny proti konkrétní zemi, ministr vnitra Jan Hamáček řekl, že nejvíce problematická je v tomto ohledu Velká Británie.

„Je to dáno tím, že AstraZeneca je britská firma. Ze svých továren v EU si stahuje vakcíny do Británie. Současně ale není reciprocita. To je dlouhodobě neakceptovatelné,“ uvedl Hamáček. Společnost AstraZeneca nedávno oznámila snížení objemu dodávek do EU ze 180 milionů na 100 milionů kusů vakcín během tohoto půlroku.

Trpělivost dochází také evropským státníkům v Německu, Francii, ale i dalších zemích. I tradičně proti omezením obchodu vystupující Nizozemci zřejmě tentokrát přistoupí k tvrdším opatřením. Proti exportu vakcín mimo Unii se postavila též předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.



Podle informací serveru Lidovky.cz má čtvrteční summit Evropské rady přijmout jasnou politickou deklaraci. Unie si už nechce nechat líbit porušování smluv a harmonogramu dodávek vakcín. „Zdůrazňujeme důležitost transparentnosti i rozšiřování schématu autorizace vývozu. Znovu potvrzujeme, že společnosti musí zajistit předvídatelnost své produkce vakcín a dodržování smluvních termínů dodávek,“ uvádí návrh závěrů evropského summitu, jak prozradil zdroj z Bruselu.

Evropa už v lednu dočasně zavedla speciální režim pro povolování vývozu vakcín. Postup hájí poukazem na potřebu rychle proočkovat obyvatele EU, větší transparentnost a nutnost ohlídat investice, které Unie vynaložila na vývoj sér.

Oznámení některých výrobců, že musejí snížit dodávky vakcín, je podle Bruselu v rozporu s uzavřenými smlouvami. Výrobci vakcín musí nově hlásit záměr vyvézt vakcínu vně EU vládě členského státu, kde probíhá výroba. Daná země musí konzultovat povolení také s Evropskou komisí. V březnu už díky tomuto mechanismu Itálie zakázala export čtvrt milionu vakcín do Austrálie.



Nejčerstvější data Evropské komise, která server Lidovky.cz získal, uvádějí, že firmy žádaly o export vakcín v 381 případech. Jen jednou Unie vývoz zakázala. Dohromady hranice EU opustilo 43 milionů vakcín, které skončily ve 33 zemích.

Praha tlačí Brusel k větší férovosti v distribuci vakcín v rámci Unie. K iniciativě se hlásí dále Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko a Slovinsko. Tyto země se s nelibostí dívají na to, že zaostávají v dodávkách vakcín za průměrem EU. Apelují proto na rovnější rozprostření dodávek napříč kontinentem.

Pro rozdělení nakoupených vakcín zvolila EU klíč podle počtu obyvatel v jednotlivých zemích. To se ale v praxi úplně neděje. Potíž je však v tom, že ne všichni z celkem osmi výrobců měli v době uzavření smluv plně vyvinutou a schválenou vakcínu. Zároveň existovala možnost nakoupit ty očkovací látky, které jiné země EU v rámci své vakcinační strategie odmítly. Tím vznikl nepoměr mezi jednotlivými členskými státy.

Pokud se v systému distribuce vakcín nic nezmění, podle některých expertů se rozdíly v počtu proočkovaných mezi zeměmi během příštího kvartálu ještě zvýrazní. Ze statistik lze už dnes vyčíst, že zatímco například Malta, Estonsko či Dánsko nebo Irsko překračují průměr EU v počtu dodaných vakcín na obyvatele, kupříkladu Lotyšsko nedosahuje ani poloviny průměru.



Ve srovnání se zbytkem EU je i Česko pod průměrem. Praha si objednala 26 milionů vakcín. Dosud jich obdržela pouze asi 1,5 milionu. Rychlá vakcinace je nutná pro zkrocení pandemie, vakcína je i „vstupenkou do normálu“.