Kraje hlásí epidemii respiračních onemocnění, počty ještě porostou

Počty nemocných za poslední týden dosáhly hodnoty více než dva tisíce případů na 100 tisíc obyvatel, což v porovnání s daty z minulého týdne představuje vzestup o třetinu.

Nárůst napříč všemi věkovými skupinami evidují s výjimkou Prahy a Jihočeského kraje všechny kraje v Česku, situaci lze tak označit za probíhající chřipkovou epidemii.

Ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum apeluje na veřejnost, aby se pokud možno vyhýbala shlukování ve větším počtu. Omezit by se podle něj rovněž měly „rizikové“ pozdravy, jako je podání ruky či objímání. Lidé by si neměli sahat na obličej, zejména do očí, neumytýma rukama.

„Lze předpokládat, že i v dalším týdnu se počty nemocných s respiračními onemocněními včetně chřipky budou zvyšovat. V případě nemoci nebo jejích příznaků, doporučujeme raději zůstat doma a omezit kontakt s rizikovými skupinami,“ říká Fošum. Pro posílení imunity doporučuje zvýšit konzumaci ovoce a zeleniny.

V Praze se aktuálně jedná pouze o zvýšený výskyt akutních respiračních infekcí, v Jihočeském kraji je pak situace hraničící s pandemií. Data zde naznačují, že epidemie je v tomto kraji zatím lokalizovaná jen ve dvou okresech.