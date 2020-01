Česko dětské uprchlíky nepřijme, podle Hamáčka představují bezpečnostní riziko

Praha Česko dětské uprchlíky z řeckých táborů nepřijme. Řecko požadovaný seznam 40 sirotků, jimž by mohla česká strana pomoci, neposkytne. V pořadu Partie televize Prima to v neděli řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zopakoval, že by ČR z táborů z Řecka mohla přivézt Afghánce a Pákistánce ve věku od 16 do 18 let, což považuje za bezpečnostní riziko. Kauzu pokládá za uzavřenou.

Řecko loni začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Hamáček pak uvedl, že se řecká strana jen snaží znovu vyvolat debatu o přerozdělování uprchlíků. Dodal, že v přesouvání sedmnáctiletých bez nároku na azyl po Evropě nevidí smysl. Atény vybídl, aby poskytly konkrétní seznam 40 dětí, které by ČR mohla přijmout.

Celníci zadrželi v Praze řidiče se třemi syrskými uprchlíky, muž půjde před soud „Řecká strana jasně řekla, že nám žádný seznam 40 dětí nepošle, že se to musí řešit individuálně. Upozornila na to, že malé děti jsou v nějakých integračních programech na řecké straně, tudíž nejsou volné,“ uvedl Hamáček. Podle něj by bylo možné do ČR přivézt z Řecka afghánské či pákistánské chlapce mezi 16 a 18 lety. „Řekové sami říkají, že jejich umístění do rodin není realistické. Upozorňují na to, že by to vyžadovalo umístění do nějakých speciálních ústavů... Nepřivezu do ČR osmnáctileté Afghánce, protože to pokládám za bezpečnostní riziko,“ řekl ministr. Uvedl, že věc pokládá za uzavřenou. Německo navrhuje nový systém přerozdělování uprchlíků. Česku se návrh nelíbí Informace o situaci má od českého velvyslanectví, které jednalo s řeckými partnery. „Jediné, co můžeme udělat, že tam pošleme nějakou misi, která údaje ambasády verifikuje,“ řekl ministr. S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla loni europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Iniciativa Češi pomáhají pak koncem listopadu oznámila, že má seznam zhruba 200 rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout. Zakladatel iniciativy Jaroslav Miko tehdy řekl, že český ministr vnitra žádal o seznam syrských dětí a řecká strana opakovaně odmítla vybírat potřebné podle státní příslušnosti. Iniciativa má seznam 200 rodin, které by přijaly dětské uprchlíky z řeckých táborů K tomu, aby ČR přijala dětské uprchlíky bez doprovodu, vyzývaly vládu neziskové organizace i řada osobností. Poukazovaly i na to, že české úřady a bezpečnostní služby dokážou jednotlivce prověřit a riziko vyhodnotit. Opoziční KDU-ČSL, TOP 09 a STAN chtěly o přijetí dětí jednat ve Sněmovně, ale neuspěly. Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát zopakoval, že Česko žádné migranty přijímat nebude a že uprchlíkům je třeba pomáhat v jejich zemích. Zmínil například plán vybudovat sirotčinec v Sýrii. Týdeník Respekt nedávno informoval o tom, že se záměr neuskuteční. Podle zástupců organizace Lékaři bez hranic bylo loni v listopadu v Řecku na 5000 dětských uprchlíků bez doprovodu. V centru na ostrově Samos s kapacitou 650 míst pobývalo 7000 lidí, dětí bez doprovodu tam bylo 300. Méně než 13 let bylo 15 procentům dětí.