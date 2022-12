Stát má plán boje s dezinformátory. Potřeba je nejmíň 150 milionů, míní experti

Stát by nově mohl šiřitele dezinformací stíhat, dezinformační weby odstřihnout od reklamy státních institucí či desítkami miliony korun podporovat média, která se snaží dezinformace potírat. Vyplývá to z plánu, který vypracoval Úřad vlády ČR a ministerstvo vnitra. Současný vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma by se mohl stát národním gestorem této politiky.