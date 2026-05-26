Moskva si předvolala českého diplomata kvůli zadržení ruského duchovního

Autor:
  12:27aktualizováno  12:27
Český diplomat v Moskvě Jan Ondřejka přijel na ruské ministerstvo zahraničí kvůli zadržení emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona. Podle ruské státní agentury TASS tam strávil deset minut. Rusko požaduje jeho okamžité propuštění.
Český chargé d’affaires v Moskvě Jan Ondřejka při příjezdu k budově ruského ministerstva zahraničních věcí. Rusko si diplomata předvolalo kvůli zadržení metropolity Ilariona. (26. května 2026) | foto: Pavel Seleznev / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

„Ruské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo českého diplomata Jana Ondřejku. Českému diplomatovi byl podán důrazný protest ohledně zadržení metropolity Ruské pravoslavné církve Ilariona v České republice 24. května,“ uvedla agentura.

Poznamenala, že Rusko požaduje okamžité propuštění Ilariona a ukončení pronásledování ruské pravoslavné církve v Česku. Podle agentury ruské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že obvinění vznesená proti emeritnímu metropolitu ruské pravoslavné církve v Česku jsou absurdní a neopodstatněná.

„Konstatuje se, že skutečnost, že policejní operace byla provedena na základě anonymního tipu, svědčí o její plánované a provokativní povaze,“ uvedlo ruské ministerstvo.

