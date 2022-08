Příliv českých dobrovolníků, kteří by se zapojili do bojů na Ukrajině, je u konce. Od poloviny května do dnešních dnů prezident Miloš Zeman podepsal pouhé tři žádosti o povolení odjet bojovat na Ukrajinu.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč