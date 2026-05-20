O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou, který míří do České republiky z Ugandy, rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou, sdělilo ministerstvo zdravotnictví.
Podle Fakultní nemocnice Bulovka, kde bude muž hospitalizován, je pacient podle posledních informací bez příznaků a nemocnice jeho přijetí očekává dnes ve večerních hodinách.
Hygienická služba uvedla, že případ nepředstavuje pro veřejnost riziko. Hlavní hygienička Barbora Macková v prohlášení, které poskytlo ministerstvo zdravotnictví, doplnila, že díky nastaveným bezpečnostním opatřením je situace pod kontrolou a nemoc se nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka.
„Pacient ve speciálním letadle poletí sám, neměl by tam s ním nikdo být bez doprovodu. Je to soukromé letadlo, které zajišťují Spojené státy. Nepřijde do kontaktu s nikým. Na letišti Praha si ho převezme tým záchranné služby,“ uvedl Vojtěch pro Radiožurnál.
Pacient je umístěn ve speciálním uzavřeném boxu, doplnil ministr. „Takto standardně se to převáží, jsou to mezinárodní protokoly, které musí být dodržovány,“ uvedl.