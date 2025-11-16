Na už připravené dopravní stavby chybí v rozpočtu přes 16 miliard korun

Autor: ,
  19:41aktualizováno  19:41
V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok chybí 16,5 miliardy korun na stavby silnic a dálnic, které jsou již připraveny k zahájení. Na seznamu děl, na něž chybí peníze, je například poslední úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova či pokračování dálnice D35 z Hořic do Úlibic.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: vizualizace Valbek

„Jde o akce, kde jsou již podepsané smlouvy ze strany zhotovitele. K umožnění podpisu smluv na všechny tyto akce se musí vyřešit jejich financování v rámci rozpočtu SFDI na rok 2026. V aktuální situaci a nejistoty výše rozpočtu SFDI na rok 2026 smlouvy podepsat nelze,“ uvedl na síti X ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Kdy budou smlouvy podepsané, není podle něho jasné. „Je třeba počkat na další vývoj debaty o rozpočtu SFDI na širším politickém spektru,“ řekl Mátl.

Na Mátlově seznamu šesti staveb, u kterých není vyřešeno financování, je kromě zmíněných dálničních úseků také přestavba dálniční křižovatky Aviatická na D7, přeložka silnice I/16 z Mladé Boleslavi do Martinovic, obchvat Plas či stavba mimoúrovňové křižovatky mezi obcí Okrouhlá a Novým Borem.

Podle webu Zdopravy.cz. musí dojít k podpisu smluv do deseti měsíců od podání nabídky. U některých zmíněných staveb byly nabídky podané letos v červnu.

Vláda v demisi ve středu schválila rozpočet SFDI na příští rok s výdaji 187 miliard korun. Po jednání kabinetu ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) upozornil, že do fondu bude třeba doplnit 37,2 miliardy Kč. V letošním roce by chtěl využít nespotřebované výdaje, v příštím by podle něj bylo možné využít vyšší příjmy vzniklé díky ekonomickému růstu.

12. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Ve Zrádcích Jiřině Hofmanové na Miu zatím nepomáhají ani zkušenosti z FBI

Proč Kopáč promluvil jako první? „Podle mě se tím i nějakým způsobem vnitřně...

Na už připravené dopravní stavby chybí v rozpočtu přes 16 miliard korun

Nejsložitější křižovatka v Česku propojí u Lahovic pražský okruh a silnici do Strakonic.

Tajné noční lety, speciální semena. CIA roky sabotovala afghánskou úrodu opia

Makové pole v afghánském Kandaháru (11. dubna 2015)

Úhel pohledu

Byla to „totalita“? Pro celé neblahé komunistické období to určitě neplatí

Sametová revoluce v listopadu 1989.

Salač dojel ve Valencii pátý, trest za tlak v pneumatikách ho srazil o devět příček

Filip Salač v kvalifikaci na Velkou cenu Valencie.

Schodiště

Češi i Romové se chechtají stejně. A taky si stejně pomáhají cizími slovy

Znojmo sužuje chování nových romských rodin. Radnice chystá další sérii...

Obavy z nové vlády i nedostatek úředníků. Digitalizace stavebního řízení stále vázne

Stavební úřad.

„Anti-Greta“ žádá o azyl v USA. V Německu mi hrozí vězení nebo smrt, tvrdí

Německá influencerka Naomi Seibtová na konferenci Conservative Political Action...

Svobodní chtějí jednat s SPD a PRO o spolupráci pro další volby, řekl Vondráček

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali...

Komentář

Síť největšího korupčního skandálu Ukrajiny se blíží k Zelenskému. Ten bojuje o své dědictví

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

Jedním z tisíců. Životní pouť Edmunda Gaubice ukazuje dějinné zvraty 20. století

Edmund Gaubic.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.