Česko je opakovaně pod palbou kyberútoků. Cílem je sběr informací, což republiku ‚vážně ohrožuje‘

Terč pro hackery O kyberútoku na české ministerstvo zahraničních věcí přes sítě IT se psalo už v lednu 2017. Hackeři údajně získávali informace nejméně rok. Za tu dobu se jim dle webu Info.cz podařilo ukrást 7119 dokumentů. Z toho 48 přímo ze schránky tehdejšího šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka (ČSSD). Loni se o útocích zmínila i výroční zpráva BIS.

Ani po dvou letech se na první pohled mnoho nezlepšilo: v červenci o napadení IT systémů diplomatů napsal Deník N. Do vnitřní sítě, přes niž jsou zasílány důležitější informace, třeba i diplomatické depeše, se však hackeři údajně nedostali.