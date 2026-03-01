Pro naše občany v Izraeli vyšleme repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš

  11:58aktualizováno  11:58
Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X v neděli oznámil, že Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro občany v Izraeli, pokud by se rozhodli odcestovat a museli se přesunout autobusem. „Letecký prostor nad Izraelem je uzavřen,“ doplnil premiér.

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0 | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Letecká evakuace přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu aktuálně není možná,“ upozornil dále na sociální síti premiér s tím, že letecký prostor je nad těmito zeměmi uzavřen.

„Situaci průběžně sledujeme a jsme v kontaktu s partnery, velvyslanci těchto zemí a leteckými společnostmi,“ dodal Babiš.

Premiér již v neděli dopoledne informoval, že na pondělí od 7:00 svolal kvůli situaci na Blízkém východě Bezpečnostní radu státu.

„Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní situaci v České republice, možnosti případné repatriace našich občanů a také připravenost státu, IZS, AČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj,“ uvedl dále premiér.

„Bezpečnost občanů České republiky je naší prioritou,“ dodal.

