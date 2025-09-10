Fiala dodal, že incident ukazuje nutnost pečovat o obranu země. „Jsme připraveni udělat všechny kroky, na kterých se Severoatlantická aliance domluví,“ uvedl.
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války. Země požádala o aktivaci článku čtyři Severoatlantické smlouvy. I tento krok podle Fialy dokládá, že situace je vážná. Jaké bezpečnostní kroky budou následovat, říci ale nechtěl.
Kritizoval politiky, kteří označují NATO za agresora či odporují posilování obrany. „To není politický postoj, ale služba ruské propagandě, kterou nesmíme nechat v Česku vyhrát,“ řekl a vyzval všechny politické síly, aby útok jasně odsoudily. „Pokud to neudělají, vědomě či nevědomě slouží zájmům Ruska,“ prohlásil Petr Fiala.
Na sociální síti X premiér už dříve napsal, že noční ruský dronový útok, který zasáhl i území Polska, je testem obranyschopnosti NATO. „Těžko lze věřit, že šlo o náhodu. Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít,“ uvedl.
Česko odmítá sledování on-line komunikace
Česko bude při případném hlasování v Bruselu aktivně hlasovat proti návrhu na sledování on-line komunikace lidí.
„Jsem rád, že jsme přistoupili k této změně pozice, protože jsem přesvědčen, že musíme chránit soukromí a svobodu každého občana,“ řekl po jednání kabinetu Fiala.
Takzvaná chat control vychází z návrhu Evropské komise z roku 2022 namířeného proti sexuálnímu zneužívání dětí. Poskytovatelé on-line služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů. Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady.
Vláda také schválila nový systém rozdělování peněz na platy nepedagogických pracovníků ve školách. Podle ministra školství Mikuláše Beka bude systém zohledňovat náročnost provozu jednotlivých škol a zařízení.
Více peněz mají dostat například zřizovatelé mateřských škol, dětských domovů nebo základních škol, které provozuje svazek obcí. Nařízení navazuje na novelu školského zákona, jež od roku 2026 přesune financování například kuchařek či školníků na obce a kraje.
Vyšší platby za státní pojištěnce
Kabinet rovněž schválil zvýšení plateb za státní pojištěnce – tedy za důchodce, děti, studenty, nezaměstnané či rodiče na mateřské. Od příštího roku se částka zvýší z 2127 na 2188 korun měsíčně.
Celkem stát zaplatí za státní pojištěnce o 4,4 miliardy korun více než letos, celková suma dosáhne 158,4 miliardy korun. Státních pojištěnců je zhruba šest milionů a jejich platby tvoří přibližně třetinu příjmů veřejných zdravotních pojišťoven.
Vláda se také zabývala materiálem k možnému vstupu do řízení u Ústavního soudu. Ten řeší návrh na zrušení oddělených zápisů ukrajinských dětí do základních škol.