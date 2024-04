S opozicí, nebo bez ní. Musíme zvýšit věk pro odchod do důchodu, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala ve středu večer na CNN Prima News v pořadu Co na to premiér komentoval výrok hnutí ANO, které nesouhlasí se zvyšováním věku odchodu do důchodu. „Moje vláda nejvíce zvýšila důchody. Teď čelíme obrovskému problému, do budoucna bychom neměli na slušné penze, pokud bychom něco neudělali. Jsme připraveni s opozicí jednat, nebo to uděláme bez ní,“ řekl Fiala.