Česko kvůli bezpečnosti od září ruší velvyslanectví v Libyi. Agendu pravděpodobně převezme Tunisko

PRAHA Česká republika od 1. září zruší své velvyslanectví v Libyi. Ministerstvo zahraničí to uvádí v materiálu pro informaci vlády, kterým by se kabinet měl zabývat na některém ze svých dalších zasedání. Ambasáda z bezpečnostních důvodů pracovala od dubna 2015 z Tuniska. Agendu úřadu by mělo převzít právě české velvyslanectví v Tunisku.

V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy vypuklo povstání proti dlouholetému diktátorovi Muammaru Kaddáfímu, kterého se povstalcům podařilo s pomocí Západu svrhnout. V zemi se ale nepodařilo nastolit stabilitu a v roce 2014 se bezpečnostní situace znovu zhoršila, což si vynutilo i evakuaci české ambasády v Tripolisu. Od dubna 2015 pak ambasáda působila ve stejných prostorách s českým velvyslanectvím v Tunisku.

„Situace v Libyi se nijak nezlepšila a poslední vývoj nenaznačuje, že by se na negativním trendu mělo cokoli měnit. Pravděpodobnost fyzického návratu českého velvyslanectví do libyjské metropole je v dohledné budoucnosti minimální,“ uvádí ministerstvo zahraničí v materiálu. Pokračování současného modelu proto nepovažuje za smysluplné. Po uzavření velvyslanectví v Libyi by jeho agendu převzalo velvyslanectví v Tunisku, které chce ministerstvo zahraničí personálně posílit. „Dané řešení umožní i nadále přímý kontakt s libyjským děním, zároveň se pak sníží finanční náklady spojené s provozováním samostatného a plnohodnotného velvyslanectví,“ uvádí ministerstvo. Ušetřené peníze chce česká diplomacie využít na jiných zastupitelských úřadech.