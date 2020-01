Speciální infolinka a screening pasažérů na všech letištích. Česko reaguje na vyhlášení globální nouze

Praha Informační kampaň a cílený screening cestujících kvůli šíření nového koronaviru se od pátku rozšíří na všechna letiště v Česku. Dosud tato opatření platila pouze na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni.V reakci na vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) to ve čtvrtek večer sdělilo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě.

Resort také zřídí speciální infolinku pro veřejnost. V Česku bylo zatím testováno na možnou nákazu novým koronavirem šířícím se z Číny 33 vzorků. U žádného z nich se přítomnost koronaviru neprokázala.

Na ruzyňském letišti jsou kvůli šíření nového koronaviru rozmístěny cedule, které upozorňují cestující, aby v případě příznaků respiračního onemocnění vyhledaly stálou lékařskou službu. Posádky letadel také upozorňují pasažéry s příznaky nemoci, aby vyhledali lékařskou pomoc přímo na letišti. Cílený screening potenciálně nakažených osob je i u pasových kontrolách letiště.

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek uvedlo, že informační kampaň a cílený screening, včetně informování cestujících ze strany posádky letadla, rozšíří od pátku na všechna letiště v Česku. „Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem také spouštíme speciální infolinku, na kterou se můžou občané obracet v případě, že si nebudou vědět rady,“ uvedl ministr Vojtěch. Infolinka pro veřejnost kvůli koronaviru má číslo 724 810 106 a bude fungovat každý den od 9 hodin do 21 hodin.

Globální stav zdravotní nouze kvůli současné epidemii nového koronaviru vyhlásila WHO ve čtvrtek večer. Koronavirus se dosud objevil ve dvou desítkách zemí, nakazilo se jím přes 8100 lidí, z toho velká většina v Číně. Na 170 osob tam nákaze podlehlo.

V Evropě byla nákaza koronavirem potvrzena ve Francii, Německu a Finsku. V Česku bylo dosud kvůli možné nákaze testováno 33 vzorků. Ani v jednom případě se nákaza neprokázala.

Praha má s Čínou 12 leteckých spojení týdně, která provozují tři čínské aerolinky. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek řekl, že v pondělí navrhne vládě v souvislosti s obavou z šíření koronaviru dočasně zakázat veškeré lety z Číny do Česka. „Za současné situace, kdy se nákaza rozšířila do všech provincií Číny, potvrzené případy hlásí už tři evropské státy, aerolinky samy ruší své lety a WHO vyhlásila stav nouze, považuji dočasný zákaz přímých letů z Číny do ČR jako legitimní,“ uvedl ve čtvrtek večer ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).