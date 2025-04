Česko kvůli slintavce od půlnoci výrazně omezí nákladní dopravu ze Slovenska

„Bylo to po debatě se zemědělci i Agrární komorou, hovořili jsem o tom včera na vládě,“ uvedl Výborný. Farmáři včetně potravinářů a některých chovatelských svazů v uplynulých dnech vyzývali ke zpřísnění opatření. Chtějí například plošný zákaz dovozů a přepravy živých hospodářských zvířat na a přes území ČR ze všech sousedních zemí.

Výborný apeloval na lidi, aby se nepřibližovali k hospodářským zvířatům. „Pro zvířata je to ta nejnakažlivější choroba. Nikdy nevíte, co si přinesete na botě nebo oblečení. Lidé by se vůbec neměli přibližovat k ohradám a farmám,“ vyzval ministr.

„Situace je vážná, nejbližší ohnisko se nachází 25 kilometrů od českých hranic,“ uvedl. Podle něj platí to, že v Česku žádný případ nákazy ani podezření na něj není. Jedním z výraznějších preventivních opatření je podle něj testování mléka PCR.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že na vybraných přechodech budou provedeny technické úpravy, aby bylo možné dezinfikovat co největší množství projíždějících vozidel. Například na přechodu Lanžhot bude během víkendu vyfrézovaná část vozovky v prostoru celnice, aby vznikla vana, ve které se budou dezinfikovat kola nákladních automobilů. Úpravy by měly být podle Kupky hotové do pondělí.

Na jiných přechodech zatím podle Kupky nainstalují hasiči mobilní dezinfekční zařízení. „Pokud se ukáže, že mobilní zařízení nepostačují, budeme schopni totéž provést u Jablunkova. U ostatních přechodů, kde prostorové možnosti neumožňují technické úpravy, budeme spoléhat na mobilní zařízení,“ uvedl Kupka. Úpravy by měly být hotové do pondělí, dodal Kupka.

Podle dřívějšího vyjádření Výborného nebude možné dekontaminovat veškerá projíždějící vozidla, například přes Lanžhot projede na 12 000 nákladních automobilů denně. Kupka ve čtvrtek upřesnil, že se zaměří především na nákladní vozidla, která mohou představovat větší riziko, protože projížděla územím, kde se mohla se slintavkou a kulhavkou setkat.

Poslankyně a stínové ministryně zemědělství Margita Balaštíková (ANO) označila ve čtvrtek zaváděná opatření za nedostatečná. Vláda podle ní podceňuje riziko zavlečení nákazy do ČR a na hrozbu reaguje neadekvátně, navrhla vládě a ministerstvu zemědělství vyhlásit stav nebezpečí nebo zavést kontroly na všech hraničních přechodech.

Slintavka a kulhavka je velmi nakažlivé závažné virové onemocnění sudokopytníků, které je nejefektivnější řešit vybitím celého chovu. Riziko přenosu na člověka je podle odborníků velmi nízké až zanedbatelné. Nákaza se v současnosti šíří na Slovensku a v Maďarsku. Riziko zavlečení do ČR významně vzrostlo poté, co se v neděli potvrdila nákaza ve slovenském Plaveckém Štvrtku zhruba 50 kilometrů od hranic s Českem.