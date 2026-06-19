„Naše vláda letos dvě procenta HDP na obranu nesplní. Nejdřív musíme dát do pořádku veřejné finance,“ napsal Babiš v příspěvku na Facebooku. „Jsem přesvědčen, že už příští rok se nám podaří hranici dvě procenta HDP splnit. Ne jednorázově a naoko, ale jako součást dlouhodobého plánu,“ doplnil.
V dalších letech podle premiéra bude Česko zvyšovat obranné výdaje odpovědně a tak, aby odpovídaly bezpečnostní situaci i spojeneckým závazkům.
Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko dvouprocentní závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko.
Plnění spojeneckých závazků bude jedním z témat summitu NATO v Ankaře 7. a 8. července. Evropští lídří očekávají konfrontaci s americkým prezidentem Trumpem, který jim vyčítá nedostatečné výdaje na obranu i nedostatek podpory pro americko-izraelskou válku s Íránem.
„Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu,“ řekl Babiš v rozhovoru s Financial Times.
Dvouprocentní cíl do roku 2025 spojenci přijali v roce 2014 na summitu ve Walesu. Loni na summitu v Haagu schválili nový závazek zvýšit do roku 2035 výdaje související s obranou na pět procent HDP. Z toho 3,5 procenta mají tvořit přímé obranné výdaje a 1,5 procenta širší investice související s obranyschopností státu.
Platy vojáků, modernizace techniky, protivzdušná obrana
Plnění závazku v dalších letech Babiš předpokládá, protože vláda podle něj bude do armády investovat systematicky, s rozvahou a podle jasného plánu. „Zvýšit vojákům platy, zlepšit podmínky služby, modernizovat techniku, posílit protivzdušnou a protidronovou obranu, podporovat domácí obranný průmysl a zajistit, aby každá koruna utracená za obranu měla skutečný přínos pro bezpečnost naší země,“ popsal plány.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ve čtvrtek během jednání v Bruselu řekl, že česká vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Na červencovém summitu NATO v Ankaře podle Zůny Česko dosavadní neplnění závazků vysvětlí.