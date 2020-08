Česko letos v OSN zastoupí Babiš, zasedání se bude od minulých let lišit

Praha Českou republiku bude letos na zasedání Valného shromáždění OSN (VS OSN) zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO). Podoba zasedání ale bude kvůli pandemii koronaviru odlišná od minulých let. Světoví lídři nebudou vystupovat přímo v New Yorku, ale natočí své projevy na video a nahrávky poté budou v sídle světové organizace odvysílány. Vyplývá to z materiálu pro jednání vlády. Zasedání VS OSN se uskuteční od 22. do 29. září.

Vládní materiál uvádí, že virtuální podobu bude mít vystoupení zástupců pravděpodobně všech 193 členských zemí OSN. Projevy budou odvysílané v sále, kde se zasedání VS OSN obvykle koná. Přítomní by měli být diplomaté ze stálých misí při světové organizaci, kteří také budou jednotlivé projevy uvádět.

Při volbě nového šéfa VZP se střetnou Babiš se Zemanem. Každý z nich preferuje jiného kandidáta Babiš zastupoval Česko ve VS OSN i loni. Tenkrát v New Yorku mluvil hlavně o Česku, připomněl tehdejší třicáté výročí konce komunistického režimu v Československu a zdůraznil, že se zemi ekonomicky daří. Vyslovil se tehdy také pro silnou Evropskou unii, která se bude angažovat v řešení světových problémů. V roce 2018 promluvil jménem Česka ve VS OSN vicepremiér a tehdy úřadující ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Předtím zemi ve světové organizaci zastupoval prezident Miloš Zeman. ‚Kdybychom vyhověli, porušili bychom zákon.' Ministerstvo nepřezkoumá Babišův střet zájmů Všeobecná rozprava VS OSN se koná každý rok v září a každý stát má právo v ní vystoupit. Každý z řečníků má podle oficiálních regulí k dispozici 15 minut, ne všichni ale doporučení dodrží. Rekord drží bývalý kubánský prezident Fidel Castro, který hovořil bez 31 minut pět hodin.