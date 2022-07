Česko má pro své předsednictví playlist na Spotify. Jsou v něm například Gott, Klus nebo Ivan Král

Co Čech, to muzikant. A Evropané to mohou zjistit i se sluchátky v uších. České předsednictví EU totiž sází na hudbu. A nejen tu živou, kterou se blýskne například v pátek v pražském Rudolfinu či v září v Bruselu. Na cestu bohatou historií české hudby se mohou vydat hudební fajnšmekři i běžní posluchači prakticky kdekoli a kdykoli. Na platformě Spotify na ně čeká speciální playlist českého předsednictví.